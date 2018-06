Entre étoiles montantes et monuments de la chanson québécoise, le Festival en chanson de Petite-Vallée présente pour sa 36e édition une série de concerts originaux rassemblés sous le thème Chanter plus fort que la mer. Que ce soit sous le chapiteau de Grande-Vallée ou dans les installations temporaires plus intimes érigées à la place du défunt Théâtre de la Vieille Forge, voici cinq spectacles qui marqueront un tournant dans l’histoire du festival, du 28 juin au 7 juillet.

Hubert Lenoir

Photo d'archives, Agence QMI

La découverte de l’année de l’industrie musicale québécoise se produira lors de la journée d’ouverture du festival. Sensation de l’heure à la radio, le nom d’Hubert Lenoir est sur toutes les lèvres depuis la parution au début février de son premier album solo, Darlène. Le jeune artiste excentrique fait la tournée des festivals cet été, et son spectacle sur les berges risque d’être mémorable.

► Chapiteau de la Vieille Forge, 28 juin, 22 h 30

Émile Proulx-Cloutier

Photo d'archives, Agence QMI

Acteur et musicien émérite, Émile Proulx-Cloutier a ravi autant le public que la critique avec son dernier album, Marée haute, lancé en novembre dernier. Il se promène cet été avec son deuxième spectacle, son talent de pianiste indéniable et son profond amour des mots.

► Chapiteau de la Vieille Forge, 1er juillet, 16 h

Une fois six

Photo courtoisie, Jean-Charles Labarre

C’est ce qu’on appelle un spectacle « all stars ». Les deux passeurs du festival, Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur, se sont entourés des meilleurs musiciens de leur génération, soit Ariane Moffatt, Salomé Leclerc, Fred Fortin et Olivier Langevin, pour former un groupe. Ils revisiteront ensemble le répertoire des uns et des autres, sans doute en parsemant ici et là quelques reprises.

► Grand chapiteau Québecor, 5 juillet, 20 h

Galaxie

Photo courtoisie, Marc-Étienne Mongrain

Espérons que le Chapiteau de la Vieille Forge est assez solide pour le rock décoiffant, la distorsion et l’électro dansant de Galaxie, de passage à Petite-Vallée à l’occasion de la tournée qui suit le lancement de l’album Super Lynx Deluxe, paru en février.

► Chapiteau de la Vieille Forge, 5 juillet, 23 h 30

Marjo

Photo d'archives, Agence QMI

Tout comme Jean-Pierre Ferland, la rockeuse Marjo en sera à sa première visite au Festival en chanson. Toujours animée par le feu sacré, la chanteuse, qui aura 65 ans en août, offrira ses plus grands succès et quelques-uns de Corbeau. Juste avant, Andréanne A. Malette présentera sa pop folk accrocheuse.

► Grand chapiteau Québecor, 6 juillet, 20 h

