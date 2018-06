KWE! (Bonjour)

L’événement KWE ! « À la rencontre des peuples autochtones » sera de retour pour une 2e année, du 30 août au 3 septembre, à la Place de l’Assemblée-Nationale à Québec (en face de la fontaine de Tourny).

L’an dernier, plus de 25 000 visiteurs s’étaient donné rendez-vous à cet événement qui vise à mettre de l’avant les cultures des peuples autochtones au Québec par le biais de spectacles musicaux, de prestations culturelles, de discussions et de démonstrations de savoir-faire traditionnels. Durant cinq jours, vous serez invités à rencontrer les 11 Nations autochtones et ainsi en apprendre davantage sur les réalités, les enjeux et les cultures des Premières Nations et des Inuits.

Atelier par excellence

Photo courtoisie

Bravo à l’atelier Monsieur Muffler, du boulevard du Président-Kennedy de Lévis, qui a terminé au premier rang parmi les 60 concessions au Québec pour l’année 2017 pour le taux de satisfaction de la clientèle à la suite de quatre sondages téléphoniques commandés par la maison mère. Monsieur Muffler de Lévis a aussi reçu la distinction platine de la part de la Clé Verte en raison de la gestion de ses déchets correspondant aux normes gouvernementales. Sur la photo, Patrick Courcy (au centre), propriétaire depuis 20 ans de l’atelier Monsieur Muffler de Lévis, affiche une fierté bien légitime en compagnie de son équipe de techniciens.

Belle initiative

Photo courtoisie

La résidence Jazz Lebourgneuf et les condominiums Sax, de Québec, ont proposé en mai dernier à tous leurs locataires et copropriétaires de regrouper dans un local leurs objets non utilisés (livres, vêtements, ustensiles de cuisine) au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul. L’initiative a connu un tel succès que l’événement sera tenu à nouveau, probablement l’an prochain.

Objectif record dépassé

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) a annoncé récemment la clôture de sa campagne majeure de financement ayant pour thème « On vous rapproche de la guérison ». En présence des donateurs, de représentants de la communauté médicale et politique ainsi que des acteurs ayant contribué au succès de cette campagne majeure, un montant de 38 516 743 $ a été annoncé en dons et en engagements, un record pour la région. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Nathalie Samson, directrice générale adjointe FHDL ; Dominick Gauthier, porte-parole bénévole ; les coprésidents de campagne : Jacques Laflamme, Jean-François Blouin, Martine Péloquin ; Brigitte Busque, présidente du conseil d’administration CISSS-CA ; Benoît Caron, membre du cabinet de campagne et Denys Légaré, président-directeur général FHDL.

Boursière à 11 ans

Photo courtoisie

Félicitations à Laurence Couture (photo) 11 ans, qui s’est vu remettre récemment une bourse de 1500 $ de la Fondation Chabou pour souligner ses performances en gymnastique et ainsi lui permettre de poursuivre sa passion. Seulement 11 athlètes de la région de Charlesbourg-Beauport ont mérité une de ces bourses. À noter que Laurence a été sacrée championne de sa division et a terminé au 1er rang des 4 divisions au Québec dans sa catégorie. Sur la photo, ses parents, Amélie Mailhot et Mario Couture, sont bien fiers d’elle.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denys Arcand (photo), réalisateur (La chute de l’empire américain), 77 ans... Roméo Dallaire, militaire, politicien et auteur, 72 ans... René Corbet, ex-joueur de la LNH (Nordiques Avalanche, Flames, Penguins), 45 ans... Michel Côté, comédien de théâtre, de télé et de cinéma, 68 ans... Carly Simon, chanteuse et compositrice américaine, 73 ans... Robert Charlebois, chanteur populaire québécois, 74 ans... Michel Tremblay, auteur québécois (Les Belles Sœurs) 76 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 juin 2017. Alain Senderens (photo), 77 ans, grand chef cuisinier français, précurseur de la nouvelle cuisine... 2016. Maurice G. Dantec, 57 ans, auteur d’origine française écrivain de science-fiction (Les Racines du Mal) qui vivait à Montréal depuis 1989... 2015. Patrick Macnee, 93 ans, acteur britannique star de la série télévisée Chapeau melon et Bottes de cuir... 2015. Hélène Monette, 55 ans, poète et romancière québécoise... 2012. George Randolph Hearst, Jr., 84 ans, président et chef de la direction de Hearts Corporation... 2009. Michael Jackson, 50 ans, le roi de la Pop... 2009. Farrah Fawcett, 62 ans, actrice américaine... 2007. Chris Benoit, 40 ans, lutteur professionnel canadien... 2002. Jean Corbeil, 68 ans, politicien québécois... 1997. Jacques-Yves Cousteau, 87 ans, océanographe français.