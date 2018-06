La dictature turque et les démocraties

La victoire de Recep Tayyip Erdogan dimanche en Turquie marque la fin de la démocratie dans ce pays. Elle constitue une leçon pour les autres démocraties.

La démocratie turque est tombée sous la poussée de forces liées à l’islamisme.

Stupidité de dirigeants européens

Elle est aussi tombée parce que des dirigeants de pays européens avaient exigé des réformes constitutionnelles afin qu’un jour la Turquie joigne l’Union européenne. Ces dirigeants ont obtenu l’abrogation de plusieurs articles de la constitution turque relatifs à la protection du caractère laïc du pays, en particulier par les militaires. Tout ceci au nom du renforcement de la démocratie. Aujourd’hui, la Turquie est non seulement bien engagée dans la voie de l’islamisme, mais en plus elle a cessé d’être une démocratie. Voilà ce qui arrive quand on place de beaux principes au-dessus de la réalité politique.

Islamisme lent

Erdogan, avec sa politique des petits pas, est maintenant arrivé à l’étape où il fait fermer des écoles publiques pour les remplacer par des écoles islamistes. Quant à la démocratie turque, elle n’est une triste comédie. Au nom de la lutte contre les instigateurs du coup d’État manqué de 2016, Erdogan a fait emprisonné à peu près tout ses opposants ainsi que les défenseurs de la laïcité dans l’armée, la police, la justice, les médias et les universités. Il s’est fait voter des pouvoirs immenses qui n’ont rien de démocratiques.

Un régime ultra corrompu

Et si encore le régime d’Edogan avait une quelconque valeur. Mais non, il est corrompu jusqu’à la moelle et les perspectives économiques des prochaines années sont sombres.

Il est bien dommage qu’Erdogan ne soit pas tombé lors de la tentative de coup d’État de 2016. Une tentative si malhabile et avec des résultats si catastrophiques, qu’il est permis de se demander si elle n’était pas en fait une mise en scène échafaudée par Erdogan lui-même pour manipuler l’opinion publique et pour obtenir les réformes qu’il souhaitait.

Conséquences dramatiques

Les conséquences de la victoire d’Erdogan sont lourdes. Pour les Turcs d’abord, qui vont vivre de plus en plus sous la chape de la terreur religieuse. Pour les Kurdes, qui semblent à la veille de subir un génocide. Pour l’Europe, qui se retrouve avec une puissance islamiste sur les côtes de la Méditerranée. Pour les membres de l’OTAN, qui perdent un allié démocratique.

Le camp en décomposition des pays démocratiques

Pendant ce temps, le camp des démocraties est dirigé par un malade mental qui n’hésite pas à attiser la haine parmi la population de son propre pays, dans l’espoir que ses partisans de plus en plus fanatisée vont le réélire.

Quant au fondamentalisme religieux, il n’est pas seulement à l’œuvre en Turquie. Il ronge bien d’autres démocraties. Les États-Unis en premier lieu.

Haine et fondamentalisme

La haine et le fondamentalisme religieux se répandent très vite. Ces deux phénomènes peuvent facilement mener à la violence à l’intérieur des démocraties. Ils peuvent donner l’illusion que des mesures autoritaires sont requises pour lutter contre divers problèmes, comme l’immigration illégale.

Enjeux de fond

En réalité, la haine et le fondamentalisme religieux contribuent à détourner l’attention des électeurs d’enjeux plus importants : la mauvaise redistribution des richesses et l’affaiblissement constant du pouvoir des élus. C’est grâce à l’aggravation de ces deux enjeux que des engeances comme Trump et Erdogan parviennent à s’emparer du pouvoir. Les deux hommes promettent en effet de redonner de l’argent aux classes moyennes et les deux assurent être les seuls en mesure de faire avancer les choses. Évidement, les deux mentent et ne font que protéger leurs petits intérêts. L’espérance est un puissant levier politique.