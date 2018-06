Le Canada sanctionne sept dirigeants militaires de la Birmanie

OTTAWA | Le Canada s’est joint à l’Union européenne, lundi, pour sanctionner sept hauts dirigeants du régime birman, qui auraient joué un rôle important concernant les exactions contre les musulmans Rohingyas en août dernier.

Le Canada impose le gel des avoirs et des interdictions de faire affaire avec ces cinq généraux de l’armée et ces deux hauts gradés des services policiers de la Birmanie.

«L’Union européenne et le Canada ont annoncé des sanctions contre certains des principaux chefs militaires impliqués dans la perpétration d’atrocités et les violations des droits de la personne commises dans l’État de Rakhine, y compris la violence sexuelle et fondée sur le genre. Le Canada et la communauté internationale ne peuvent pas garder le silence. Il s’agit bel et bien d’un nettoyage ethnique. Ce sont des crimes contre l’humanité», a précisé la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, par communiqué.

Ce type de sanction était recommandé par Bob Rae en avril, lui qui avait été nommé comme envoyé spécial par le gouvernement Trudeau afin de faire le point sur la crise en Birmanie. Le fédéral avait d’ailleurs imposé des mesures de rétorsion contre le régime birman en décembre et en février dernier.

Plus de 720 000 musulmans Rohingyas ont fui depuis août 2017 l’ouest de la Birmanie en raison d’attaques militaires menées par le régime bouddhiste. Ils ont trouvé refuge au Bangladesh où ils vivent dans le dénuement. Le Canada a d’ailleurs déjà offert plus de 45 millions $ à des organismes humanitaires qui leur viennent en aide dans la région.