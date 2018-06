Les 25 PDG les mieux payés au Québec

Il y a 10 ans, on a vu apparaître au Canada les votes consultatifs permettant aux actionnaires de se prononcer sur la rémunération des hauts dirigeants des entreprises cotées en Bourse.

Depuis, les sommes versées aux PDG des 100 plus grandes entreprises canadiennes ont bondi de 49 % pour atteindre 7,6 M$ par année en moyenne, révèle une compilation effectuée par la firme Global Governance Advisors pour le Globe and Mail.

C’est plus de trois fois l’inflation et plus du double de la croissance moyenne des salaires des travailleurs.