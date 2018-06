Les beaux jours de Louise Tremblay-D’Essiambre

Figurant parmi les auteures les plus prolifiques du Québec, Louise Tremblay-D’Essiambre en était à l’écriture des dernières lignes de son 45e roman lorsque je l’ai rencontrée, au cœur de son petit coin de paradis.

J’ai rejoint la reine québécoise du best-seller – elle a vendu plus de deux millions d’exemplaires de ses livres au Québec et en France – là où elle habite depuis une dizaine d’années, dans la région de Montréal.

Dans le solarium avec vue sur la rivière, elle chasse gentiment ses deux magnifiques chats, allergies obligent. Les chauds rayons du soleil enveloppent le paysage enchanteur qui, pas de doute, s’avère propice à l’inspiration.

L’auteure vient de lâcher son manuscrit pour une séance de photos, puis pour l’entrevue. « Je vais terminer ça tantôt, et l’envoyer ce soir à l’éditrice, qui veut le lire avant de partir en vacances cette semaine », me dit-elle sur le ton de celle qui en a vu d’autres. « C’est tout dans ma tête », lance-t-elle devant ma mine ébahie.

Devenir chirurgienne

Mme Tremblay-D’Essiambre a en fait adopté une nouvelle méthode de travail il y a deux ans. Elle écrit 1000 mots par jour, à raison de 250 jours par année. « Ça fait 250 000 mots, c’est quatre romans de 400 pages », lance-t-elle fièrement.

Grâce à cette discipline, elle peut profiter d’un rythme de vie agréable et s’adonner à ses autres passions, soit le dessin et la peinture. Ses œuvres illustrent d’ailleurs plusieurs de ses romans.

Fait plutôt rare de nos jours, elle est aussi mère de neuf enfants, qui sont âgés de 17 à 46 ans, et qui lui ont donné 11 petits-enfants. Comme la cadette aura bientôt atteint l’âge adulte, elle y voit un premier pas vers la retraite. « La retraite, c’est pour moi beaucoup plus une façon de vivre que d’arrêter d’écrire, car je n’arrêterai jamais d’écrire [...] Mais je me sens libre, tellement plus libre. »

Victime de la bactérie mangeuse de chair à l’âge de 38 ans, elle n’a plus peur de la mort et croit à une autre vie après. D’ici là, elle souhaite suivre les traces de son père, comptable, qui a continué d’être actif jusqu’à 92 ans.

« Je vais faire une Janette Bertrand de moi-même et je vais aller le plus loin possible, glisse-t-elle, rappelant qu’on l’a déjà comparée à Mme Bertrand avant que celle-ci ne se mette à l’écriture. Comme elle, je m’intéresse souvent à des sujets tabous. »

Souvenirs de Québec

Puis nous voilà parties pour remonter loin, très loin dans ses souvenirs, jusqu’à son enfance à Québec, alors que Sainte-Foy était encore constitué de rues en terre, à une époque où des vaches paissaient dans les champs de la laiterie Borden.

Et je découvre que Mme Tremblay-D’Essiambre n’a pas que des talents d’écrivaine, mais aussi de conteuse. « C’était vraiment la campagne, et il n’y avait qu’une seule paroisse », se souvient-elle, ajoutant qu’elle a aussi vu la construction des centres commerciaux Place Laurier et Place Sainte-Foy, qui, pour tout bon résidant du secteur, paraissent avoir toujours fait partie du décor.

Si elle adorait écrire dès son plus jeune âge, elle se voyait accomplir une brillante carrière de chirurgienne. Elle fréquentait alors le Collège Jésus-Marie et avait été acceptée à l’Université Laval.

« Mais mon père a décidé qu’une femme ne devenait pas médecin », relate-t-elle, spécifiant qu’elle ne lui en veut pas. Elle s’est donc dirigée vers les sciences infirmières, mais, peu intéressée, elle a fini par abandonner les cours. « Je rêvais aussi d’avoir une grosse famille. »

Elle s’est mariée et a eu huit enfants, qu’elle a élevés à Saint-Nicolas, sur la rive sud de Québec. La cadette est née de sa seconde union, alors qu’elle avait 48 ans.

Pour en revenir à l’écriture, c’est au début de la trentaine qu’elle a publié un premier roman. Une pause de quelques années a suivi, mais les livres se sont ensuite succédé de 1994 à aujourd’hui.

On pourrait croire que le travail l’a amenée à quitter Québec. « Non, en fait, je pourrais être à Tombouctou et pour mon travail ça ne changerait pas grand-chose, s’exclame-t-elle. Surtout avec internet aujourd’hui. »

Elle a plutôt mis le cap sur la métropole pour suivre son nouveau conjoint, qui est lui aussi originaire de Québec, et avec qui elle file des jours heureux.

Des voyages dans les cartons

Le couple a l’intention de beaucoup voyager au cours des prochaines années, ce que permet le métier d’écrivain. « Il y a bien des coins que je n’ai pas vus, et j’ai quand même des amis et de la parenté qui sont partis avant l’âge que j’ai, alors je ne niaiserai pas avec ça. »

Déjà, elle est devenue une habituée de Paris, où ses livres sont très appréciés et où elle travaille avec une maison d’édition. Elle s’y rend au moins une fois par année. « J’ai mon petit hôtel, mon petit coin, mes commerçants et serveurs de restaurants que je connais, et qui sont contents de me voir. »

Au Québec, étonnamment, elle parvient encore à passer incognito, malgré son grand succès. « Les gens ne me reconnaissent pas, et ça fait mon affaire. Je ne suis pas une bête de scène. Par contre, si on me reconnaît et m’approche gentiment, ça me fait toujours plaisir. »

Fait étonnant, Louise Tremblay-D’Essiambre n’a jamais reçu de prix littéraire, malgré son immense succès. Mais « peu importe » dit-elle, car sa reconnaissance, c’est le public qui la lui donne.

En rafale

Port d’attache

Photo d’archives, Didier Debusschère

Louise Tremblay-D’Essiambre revient à Québec, son « port d’attache » dit-elle, au moins une fois par mois pour « son bain de chums de filles » et pour voir de la famille. Elle adore aller se promener sur les Plaines ou dans le Vieux-Québec. Mais elle ne reviendrait pas vivre dans la région pour autant, comme si cette page était refermée pour de bon. « Il n’y a pas d’endroit où je ne suis pas bien », dit-elle. Elle ne comprend pas non plus la demande de certaines personnes à Québec pour un troisième lien. « Ce n’est pas du trafic, arrêtez de chialer que vous avez besoin d’un troisième pont, c’est pas vrai. »

Livre de recettes

Dotée de talents multiples, l’auteure adore cuisiner et planche présentement sur un premier livre de recettes, avec deux de ses filles. Une centaine de recettes ont été colligées, dont certaines sont issues de la famille, mais ont été adaptées au goût du jour. « Pour moi, faire à manger, c’est une détente », dit-elle.

Passion des mots

« La passion des mots s’est glissée en moi comme l’air nous est vital, comme l’eau qui désaltère, comme le soleil nous réchauffe. Elle a fait partie intégrante de ma vie dès l’instant où je l’ai croisée à travers les livres que je lisais », écrit Mme Tremblay-D’Essiambre sur son site internet. Elle y explique qu’elle n’aime pas parler d’elle, mais à quel point parler de ce qu’on aime est naturel. Cela ne l’a pas empêchée de se montrer très généreuse et fort agréable en entrevue.