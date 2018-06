Plus de cancers chez les personnels navigants américains

Les personnels navigants américains des compagnies aériennes ont des taux plus élevés de certains cancers (thyroïde, peau, sein...) que la population générale, selon une étude publiée mardi.

Cette fréquence plus élevée de cancers pourrait être liée au nombre d'années passées à travailler à bord, d'après l'étude parue dans le journal Environmental Health.

Selon les chercheurs de l'école de santé publique américaine Harvard T. H. Chan, sur les 5366 agents de bord ayant participé à cette étude, un peu plus de 15% ont déclaré avoir déjà eu un diagnostic de cancer.

En tenant compte de l'âge, les auteurs ont constaté une fréquence plus élevée chez les membres d'équipage de tous les cancers pris en compte dans cette étude par rapport à la population générale, incluant le cancer du sein (3,4% parmi les membres d'équipage contre 2,3% dans la population générale), le cancer de l'utérus (0,15% contre 0,13%), du col (1,0% contre 0,70%) ou encore les cancers gastro-intestinaux (0,47% contre 0,27%) et de la thyroïde (0,67% contre 0,56%).

L'étude montre une association entre chaque augmentation de cinq années passées à travailler comme hôtesse de l'air et le cancer de la peau, autre que le mélanome, chez les femmes.

En revanche, la durée du travail en vol ne semblait pas associée au cancer du sein, de la thyroïde ou au mélanome, mais était associée à un risque plus élevé de cancer du sein chez les femmes n'ayant jamais eu d'enfants (nullipares) et chez celles qui ont eu trois enfants ou plus.

Ne jamais avoir eu d'enfant est un facteur de risque connu de cancer du sein, rappelle la Dr Irina Mordukhovich, co-auteure de l'étude. «Mais nous avons été surpris de reproduire une découverte récente selon laquelle l'exposition au travail en tant qu'hôtesse de l'air était exclusivement liée au cancer du sein chez les femmes de trois enfants ou plus».

«Ceci peut être dû à une combinaison de sources de perturbation du rythme circadien (rythme biologique sur 24h) - comme la privation de sommeil et des horaires irréguliers - à la fois à la maison et au travail», souligne-t-elle auprès de la revue.

Les stewards présentaient des taux plus élevés de mélanome et d'autres cancers de la peau (1,2% et 3,2% chez les membres d'équipage comparativement à 0,69% et 2,9% dans la population générale, respectivement), surtout s'ils avaient été exposés au tabagisme passif avant l'introduction de fumer à bord en 1998.

Plus de 80% des équipages dont les données ont été analysées dans l'étude étaient des femmes dans la profession depuis peu plus de 20 ans.