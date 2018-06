Samuel Piette dans le onze de la semaine

Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette fait partie du onze de la dernière semaine dans la Major League Soccer (MLS).

Piette a été solide tout au long du match de samedi contre l’Orlando City SC, aidant le Bleu-Blanc-Noir à l’emporter 2-0 et à signer un deuxième gain consécutif. Le Repentignois a appuyé ses coéquipiers qui ont limité l’adversaire à un tir cadré.

Parmi les autres athlètes sélectionnés dans la MLS, il y a le défenseur du Los Angeles FC Laurent Ciman, qui a touché la cible durant la quatrième minute du duel de samedi face au Crew de Columbus.

Son troisième filet de la campagne a permis aux siens de filer vers une victoire de 2-0.

Les autres membres du onze par excellence sont le gardien Jeff Attinella (Timbers de Portland), les arrières Aaron Long (Red Bulls de New York) et Mark McKenzie (Union de Philadelphie), les milieux Borek Dockal (Union), Tyler Adams (Red Bulls), Shkelzen Gashi (Rapids du Colorado) ainsi que les joueurs offensifs Jo Inge Berget (New York City FC), Aleksandar Katai (Fire de Chicago) et Daniel Salloi (Sporting de Kansas City).