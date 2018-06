SAQ: les employés votent en faveur d'une grève de six jours

MONTRÉAL – Les 5500 employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) ont opté pour une grève de six jours à déclencher au «moment opportun», a annoncé leur syndicat lundi matin.



Le vote s’est étalé sur trois semaines, du 4 au 20 juin, au terme duquel 91 % des membres du Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB) ont accordé à ce dernier un mandat de grève.

Les syndiqués espèrent que cette grève permettra de faire débloquer les négociations sur le renouvellement de leur convention collective.

«Après 16 mois de négociation, la SAQ maintient encore toute une série de demandes de reculs à différents chapitres de notre convention collective, a dénoncé Katia Lelièvre, présidente du syndicat. Nos membres ont parlé. Nous ne souhaitons pas de conflit de travail, mais nous refusons aussi d'aggraver la situation.»

Le SEMB estime que les propositions de la SAQ vont à l’encontre de ses demandes, qui visent selon lui à diminuer la précarité de ses membres et à obtenir pour eux plus de stabilité. Selon le syndicat, la SAQ souhaite notamment couper 220 000 heures à ses employés et les forcer à faire davantage d’heures les fins de semaine.

Dans son communiqué, le SEMB soutient que 70 % de ses membres travaillent à temps partiel ou occasionnellement.