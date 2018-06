Fête nationale: les organisateurs célèbrent une «réussite», les commerçants restent sur leur faim

Le spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham n’est pas synonyme de mine d’or pour les commerçants de Québec, alors que plusieurs n’ont pas ressenti d’effet significatif.

Malgré une Grande Allée achalandée et des terrasses bondées, les restaurateurs et tenanciers sont loin d’y avoir décroché le gros lot.

Le spectacle sur les Plaines, qui a drainé une foule considérable de milliers de personnes, ne semble pas avoir rejailli sur les commerces à proximité.

« Je n’ai pas senti énormément d’effet. Il y avait un peu plus de touristes qu’à l’habitude sur notre terrasse, mais je ne vois pas de lien avec la fête nationale. Je pense que les gens préfèrent rester entre eux », estime Patrick Rousseau, gérant du restaurant le Pot-de-vin.

De l’autre côté du fleuve, le constat est semblable. « L’effet fête nationale, on constate que c’est plus du monde qui préfère fêter chez eux entre amis que dans un bar », lance un employé du Corsaire Pub, à Lévis.

L’affluence de familles a toutefois eu un impact certain sur les livres comptables au restaurant Saint-Hubert sur la Grande Allée.

Le directeur de la restauration, Stéphane Lapointe, estime que sa clientèle a doublé comparativement aux autres années.

« L’an passé, on a dû fermer à 22 h. Cette année, on s’est rendu à minuit. Ça faisait la file pour la terrasse. On ne voit jamais ça, sauf pendant le Festival d’été », dit-il.

Surtout sur Grande Allée

La clientèle de fêtards se serait concentrée sur la Grande Allée, de l’avis d’employés de différents établissements, alors que les répercussions de la fête peinaient à se faire ressentir dans le secteur des rues Cartier et Saint-Jean.

« Ça déplace les gens vers les Plaines, alors ce n’est pas super festif dans notre coin », dit une serveuse du Pub Saint-Patrick, sur Saint-Jean, pendant qu’une homologue de l’Inox, sur la Grande Allée, faisait état d’une soirée « très occupée ». « Mais ce n’est pas la Saint-Jean-Baptiste qu’on a déjà connue », enchaîne-t-elle aussitôt.

Bilan positif

Par ailleurs, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui coordonne les quelque 716 sites officiels de la fête à travers le Québec, dresse un bilan éminemment positif des célébrations des 23 et 24 juin.

« À l’unanimité, les organisateurs de la fête rapportent que les festivités se sont très bien déroulées, sans incident majeur et dans la bonne humeur », selon l’organisme.

À l’instar des restaurateurs, le MNQ attribue à la météo clémente le succès des milliers d’activités offertes.

La pluie est toutefois venue gâcher certaines activités dimanche, dont une à Orford, en Estrie, où elle a forcé l’annulation d’un spectacle.