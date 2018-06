Un vaste public qui rajeunit pour Marjo

Après 40 ans de carrière, on pourrait croire que Marjo se produit devant un public constitué de gens dans la cinquantaine. Pas du tout, l’auteure-compositrice et interprète constate, depuis quelque temps, la présence d’un public plus jeune à ses concerts.

La chanteuse réalise, sans trop comprendre pourquoi, qu’il s’est passé quelque chose au cours des neuf derniers mois.

« Je suis rendue avec beaucoup de gens de 18 ans dans mes spectacles. Je voyais, de temps en temps, une jeune fille qui accompagnait sa mère, mais là, si ce n’est pas une généralité, ce n’est pas loin. Il y en avait avant, mais pas autant que ça. Et plus ils sont jeunes, plus ils peuvent bouger. Je suis contente de voir ça en avant de moi », a lancé Marjo, qui se produira, vendredi, au Festival de la chanson de Québecor.

La chanteuse est incapable d’expliquer ce phénomène.

« Il s’est passé quelque chose dans le firmament et c’est l’fun au boutte. Tout le monde connaît les chansons par cœur et tout le monde chante en cœur. C’est rendu phénoménal et je ne sais pas pourquoi », a-t-elle confié, lors d’un entretien téléphonique.

En 40 ans de carrière, Marjo n’a jamais participé au Festival de la chanson de Tadoussac. Ni avec Corbeau ni en solo.

« J’ai habité Charlevoix durant quatre ans et j’ai pris souvent le traversier pour y aller. C’est beau en titi Tadoussac et je vais d’abord me régaler les yeux. Ça va aussi être une belle occasion pour croiser d’autres artistes », a-t-elle indiqué, contente d’avoir été invitée.

Marjo revisitera le matériel de Corbeau et ses chansons en solo en formule acoustique, à 22 h, sur la scène Québecor dans l’église de Tadoussac, accompagnée par le guitariste Bob Champoux et le percussionniste-guitariste François Richard.

Nouvelles chansons

La chanteuse de 64 ans est tellement occupée, avec une douzaine de spectacles par mois, qu’elle n’a pas vraiment le temps d’écrire de nouvelles chansons. Elle gère aussi, depuis 2012, la presque totalité de sa carrière. Ce qui la tient très occupée.

« Je n’ai pas mis un X là-dessus. Je viens d’emménager dans les Laurentides et je me suis fait une pièce, que j’ai aménagée et qui m’attend. Un jour, je vais faire une prière et ça va se passer. Je vais prendre trois mois pour moi, ne plus toucher à rien et écrire de nouvelles chansons. Il va falloir que je dise à mon agent de spectacles de ne pas me trouver d’engagements et de me laisser tranquille », a-t-elle mentionné.

Marjo aimerait arriver, un jour, avec du nouveau matériel, mais elle est consciente que les gens veulent surtout entendre les Provocante, Je Sais, je sais, Doux, Chats sauvages, Bohémienne et autres succès.

« Lorsque U2 est passé dernièrement, le monde voulait entendre leurs classiques. Ils aiment leurs nouvelles tounes, mais ce qu’ils veulent entendre, c’est avec quoi ils les ont connus. Et c’est pour cette raison qu’ils connaissent les chansons par cœur et qu’ils les chantent tous en chœur », a-t-elle fait remarquer.

► Le Festival de la chanson de Tadoussac commence jeudi à 20 h avec le spectacle des 3 Accords à la scène Québecor. Toute la programmation est en ligne à l’adresse chansontadoussac.com.