9 choses aperçues sur la page «Redneck's québec» qui vous feront dire «hen?»

Parfois, en naviguant sur les eaux troubles de l’internet, on tombe sur quelque chose d'inattendu et merveilleux qui finit par consommer beaucoup trop de notre temps.

C’est ce qui risque de vous arriver avec la page Facebook Redneck's québec.

La page qui existe depuis 2014 et qui compte plus de 30 000 abonnés se spécialise dans la publication de vidéos qui démontrent le côté cabotin et parfois rigolo des habitants de la belle province.

Voici 9 choses extraordinaires que nous avons aperçues sur la page:

► ATTENTION: LES COMPORTEMENTS PRÉSENTÉS DANS CES VIDÉOS PEUVENT ÊTRE DANGEREUX ET NE DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE IMITÉS À LA MAISON.

1. Quelqu’un qui fait preuve de créativité

2. Un feu de la Saint-Jean qui essaie de se sauver

3. Quelqu'un qui profite d’une session de maquillage gratuite

4. Un 4 roues qui veut retourner d’où il vient à tout prix

5. Un spectacle de ballet jazz

6. Un scooter dans un endroit où on ne voit habituellement pas de scooters

7. Un fight club de monsieurs en bedaine

8. Un homme torche

9. Quelqu’un qui fait une job qui pourrait facilement être faite par des straps