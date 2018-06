ABB est le champion des fournisseurs d’Hydro-Québec

L’entreprise ABB est de loin le plus important fournisseur d’Hydro-Québec. Depuis 2014, l’équipementier suisse a obtenu des contrats avec la société d’État pour un montant total de 585 millions $, a appris Le Journal.

Les données fournies par Hydro-Québec indiquent que de nombreuses multinationales figurent parmi les plus importants fournisseurs de la société d’État.

ABB, qui fabrique des convertisseurs d’énergie, des semi-conducteurs de puissance, des disjoncteurs et des transformateurs, se classe bon an mal an comme le plus gros fournisseur de la société d’État.

En 2016, ABB a notamment mis la main sur un lucratif contrat de 85 millions $ pour la mise à niveau de postes électriques de 800 kilovolts (kV) et du réseau de transmission de la société d’État.

Outre ABB, l’entreprise québécoise Transelec/Common arrive au deuxième rang des plus gros fournisseurs d’Hydro-Québec.

Transelec/Common, qui appartient notamment à l’homme d’affaires québécois Stéphane Gauthier, est l’un des plus grands joueurs de la construction au Québec avec ses 3000 employés.

Transelec/Common, qui a acheté il y a quelques années les actifs de l’ex-empire de la construction de Tony Accurso (Hexagone) a gagné pour 346 millions $ de contrats avec Hydro-Québec depuis 2014.

Deux autres multinationales étrangères figurent aussi parmi les plus gros clients d’Hydro-Québec, soit l’équipementier des Pays-Bas Siemens et Grid Solutions Canada, une division des géants Alstom et General Electric (GE).

Plus de 10,7 milliards $ depuis 2014

Chaque année, Hydro-Québec dit décerner plus de 2,3 milliards $ de contrats de toutes sortes à des fournisseurs et à des entrepreneurs.

Depuis 2014, la facture totale de contrats offerts par la société d’État s’élève à plus de 10,7 milliards $.

La société d’État compte plus de 1000 projets de construction et de réfection actuellement sur la table au Québec.

« En termes de coûts et d’échéancier, nous arrivons à plus ou moins 2 % de la cible annoncée pour nos projets », a précisé un porte-parole de la société d’État, Serge Abergel.

Contrat de gré à gré

Dans environ 15 % de tous les contrats donnés, Hydro-Québec dit opter pour le gré à gré avec des fournisseurs.

La société d’État soutient qu’elle doit ainsi négocier des ententes stratégiques pour la conception de pièces uniques pour son réseau.

« Dans bien des cas, on a remarqué que l’approche du plus bas soumissionnaire n’est pas souhaitable ou applicable alors que le nombre de fournisseurs est très limité », a fait valoir le porte-parole d’Hydro-Québec.

Les 10 plus gros fournisseurs d’Hydro-Québec depuis 2014

Fournisseur Montant des contrats ABB 585 millions $ Transelec/Common 345,6 millions $ Siemens 278,5 millions $ Grid Solutions 225 millions $ Transelec-Arno 193,9 millions $ GE Énergies Renouvelables 191,3 millions $ Transformateurs Delta Star 166,7 millions $ Thirau Inc. 155 millions $ GLR Inc. 151 millions $ EBC Inc. 146,7 millions $

Source : Hydro-Québec