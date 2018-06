Charlotte Gainsbourg lance le bal avec aplomb

C’est une artiste affranchie de ses complexes et de la peur des planches qui l’a longtemps habitée qui a lancé, avec deux jours d’avance, la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal, mardi soir, au MTELUS.

En effet, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis les derniers concerts offerts par Charlotte Gainsbourg à Montréal, en avril 2010. Depuis, la chanteuse a notamment présenté deux disques, dont un dernier (Rest) très personnel sur lequel elle s’est donné la permission d’écrire ses chansons et de le faire en français, langue du pays qui a vu naître son célèbre père, Serge Gainsbourg.

En se prêtant à cet exercice, celle autour de qui a toujours plané une forme de mystère nous a, en quelque sorte, ouvert les portes de son intimité. C’est d’ailleurs avec Lying With You, chanson sur laquelle elle revient sur le décès de son papa, qu’elle a amorcé cette nouvelle rencontre avec le public montréalais.

Foule chaleureuse

Sur la scène agrémentée de pièces carrées et rectangulaires lumineuses, la chanteuse a immédiatement pris place au piano, elle qui a été accueillie par de chaleureux applaudissements de la foule. À ses côtés se trouvaient cinq complices, dont un choriste.

Les premières chansons du programme, parmi lesquelles on comptait Ring-A-Ring O’ Roses et I’m a Lie, étaient fidèles à leurs versions sur disque, pour ne pas dire identiques. D’ailleurs, ce dernier aura été consacré presque entièrement au répertoire de son récent opus, bien que des morceaux plus anciens comme Heaven Can Wait et The Songs That We Sing s’y soient taillé une place.

Charlotte Gainsbourg n’a peut-être pas la plus grande voix, mais elle a livré une belle prestation, mardi soir. Nous avons saisi la plupart des paroles de ses chansons et l’artiste timide que nous avons vu vouloir disparaître sur scène, il y a huit ans, nous a semblé bien loin.

Charlotte Gainsbourg remontera sur les planches du MTELUS, mercredi soir.