Cinq découvertes à faire au Festival de jazz

« Tous les soirs ou presque, à minuit, dans le lounge Heineken, on présente ce pianiste qui fait du boogie-woogie. Le gars est fabuleux, il est extraordinaire ! Il joue plein de vieilles tounes, genre du Little Richard ou ce genre de vieux rock là. En même temps, c’est un vrai showman. Il va être là avec son trio et il va y avoir des invités tous les soirs. »