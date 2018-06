Pour Anick Dumontet, la gestion de sa garde-robe est presque un art. Quand on entre dans la pièce réservée à ses vêtements, c’est comme les coulisses d’un mini musée.

Telles des archives, chaque type de vêtement est regroupé ensemble et par couleurs. On trouve les blouses dans une alcôve; sur un autre tringle, les jeans, puis les robes courtes ensembles, les robes longues ailleurs, les robes mi-longueur ont un autre endroit qui leur est réservé. Plusieurs pièces sont dans une housse pour les protéger ou parce qu’elles reviennent de chez le nettoyeur. Et puis il y a les manteaux : coupe vents, imperméables, trenchs, doudounes, parkas, cabans, etc. Elle en a pour toutes les saisons et toutes les températures !

Il faut dire que la populaire animatrice de la Roue de fortune chez vous ! est tributaire de la météo. « C’est ma plus grande angoisse. Quand je pars en tournage, j’ai plusieurs looks dans ma voiture, car je ne sais jamais ce que me réserve Dame Nature. Les conditions sont souvent variables. Et puisque l’émission souligne un événement joyeux, je dois toujours avoir une touche chic ou un peu de bling-bling », précise Anick.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’elle connaît son stock sur le bout de ses doigts. « Je me souviens de TOUS mes vêtements et ce que j’ai fait quand je les ai portés. Je garde beaucoup de pièces, surtout mes préférées ou celles que je n’ai pas assez portées, sinon je les donne. En ce moment, j’ai 348 robes dans mon garde-robe. Je suis le costumier de la Roue », plaisante Anick.

Pour compléter ses silhouet­tes, vous remarquerez ses boucles d’oreille en perles qui la suivent partout. « J’en ai eu des vraies, mais j’en perdais toujours une, alors aujourd’hui ce sont des fausses et ça fait la job. Ça m’énerve moins quand j’en égare une. Au fil du temps, ils sont devenus mon porte-bonheur. Je porte très peu de bijoux, car j’ai trop de choses sur mon visage. Le collier de ma mère (et de sa mère à elle) et ma bague à trois diamants sont mes seuls accessoires », explique-t-elle avant de conclure : « Si Chanel portait des fausses perles, qui suis-je pour ne porter que des vraies ! »

Dans l’agenda d’Anick

► Elle anime une 10e saison de la Roue de fortune chez vous ! à TVA.

Photo Chantal Poirier

Chandail « Stay Weird » ONLY, only.com

Blouson COACH, coach.com

Jean URBAN PLANET, urban-planet.com

Sans-gêne ZARA, zara.com

« Voilà mon look pour aller faire des courses au marché... avec mon panier en osier ! J’aime les chandails à message. Quant aux jeans, ce modèle ne coûte pas cher, ce qui est bien, car les trous ont tendance à s’agrandir et quand c’est le cas, je ne les porte plus », expli­que Anick.

Photo Chantal Poirier

Robe TOPSHOP chez LA BAIE

Chaussures TOPSHOP chez LA BAIE, labaie.com

« Le vert est ma couleur préférée, je n’ai donc pas pu résister à cette robe. De plus, je trouve que son style date d’une autre époque et qu’elle est très fémini­ne avec ses volants et son motif floral », ajoute Anick. Son choix de chaussures est judicieux, car elles rappellent elles aussi les années 1940.

Photo Chantal Poirier

Blouson MAJE chez LA BAIE

Robe CPC

Chaussures GUCCI, gucci.com

« On mélange des motifs incongrus et ça marche. Il faut prendre en considération les couleurs des imprimés. Dans ces deux pièces, on trouve du rose, du bleu, du vert et de l’ivoire. Puis j’ai punché le tout avec des chaussures dorées décorées d’un ruban bleu marine et rouge », décrit l’ambassadrice de la boutique familiale CPC (C’est pas compliqué).

Photo Chantal Poirier

Robe MOLLY BRACKEN chez LA BAIE

Ceinture LOUIS VUITTON, louisvuitton.com

Sandales STREETWEAR SOCIETY chez urban planet

« Les rayures de cette robe ont un petit quelque chose de nautique. Les boucles sur les bras sont un joli détail. Et je porte mes sandales du moment. J’ai toujours eu un faible pour les chaussures dorées (elles sont super passe-partout) et là j’accroche sur les modèles qui dégagent le pied avec une seule bande sur les orteils », partage l’animatrice.

Photo Chantal Poirier

Robe BCBGbcbg.com

Sans-gêne STEVE MADDEN, stevemadden.ca

« Je porte ici la robe, voire le vêtement, que j’ai porté le plus souvent. Alors que la coupe et la matière (dentelle) sont plutôt classiques, la couleur lui confère toute son allure. Je l’ai accessoirisée de différentes chaussures. Pour la photo, j’ai choisi des sans-gêne ornées de fleurs. J’aime créer un clash entre ma robe et mes chaussures ! » précise-t-elle.

4 questions mode à Anick

Vous avez une impressionnante garde-robe. Qu’elle est votre fréquence de magasinage ?

Dans mon agenda, je bloque une journée toutes les deux semaines. Je ne veux pas être brusquée, alors je me réserve du temps pour bien le faire. Et je me prépare. Je me maquille et me coiffe, je m’assure de porter un soutien-gorge et un slip sans couture. Aux pieds, j’ai des chaussures qui sont faciles à enlever et je glisse une bouteille d’eau dans mon sac. En voyage, les gens se mettent souvent dans un esprit de magasinage, mais pas quand ils sont ici chez eux. Ça fait toute la différence. Il faut être disponible pour le vêtement.

Et vous gardez tout ?

Je garde mes pièces préférées ou celles que je n’ai pas « assez » portées. J’ai un inventaire, car je pige souvent dans mes armoires « précédentes » pour créer mes looks. Je dois dire que je trouve que les gens ne font pas attention à leurs affaires. Ne pas prendre soin d’une robe pas chère, c’est gaspiller. Même un vêtement dont le prix est peu élevé peut durer si on l’entretient. C’est aussi une question de respect de ses choses. Quand je rentre le soir, je nettoie mes chaussures avec une lingette humide, l’intérieur et l’extérieur. Mes chaussures sont toujours propres.

Quel est votre vêtement préféré ?

Je suis une ancienne patineuse artistique, alors le costume de circonstance m’a marquée. J’ai vraiment un faible pour les robes courtes, parfois très courtes ! Il m’arrive de me faire prendre au jeu d’une robe longue, mais c’est plutôt rare. Je reviens vite à mon classique... que j’ai dans de nombreux styles et une panoplie de couleurs. C’est d’ailleurs assez drôle, car je suis allée dans une foire agricole un jour et les messieurs étaient déçus que je ne porte pas une de mes robes !

Votre photo en bikini sur votre compte Instagram (novembre 2017) a beaucoup fait jaser. Pourquoi ?

Sûrement parce que c’était la première fois que je postais une telle photo. J’étais en vacances et j’ai eu envie de le faire. Les femmes de plus de 40 ans ont toutes sortes de dictons qu’elles devraient suivre. C’était ma façon de faire un pied de nez. J’ai 46 ans et je ne me suis jamais autant assumée. Là, je fais ce que je veux et je porte ce que j’ai envie de porter. Je veux avoir du plaisir avec la mode et les vêtements. Je me moque de ce que pensent les gens. Si j’aime, je porte !

Ses bonnes adresses

► CPC

www.magasinscpc.com

► RW&CO.

www.rw-co.com

► H&M

www.hm.com

► Forever 21

www.forever21.com