Des doutes sur l’absence du maire Émile Loranger

L’absence du maire Émile Loranger à la séance du conseil mardi soir continue de faire jaser les citoyens de L’Ancienne-Lorette, qui sont nombreux à s’interroger sur la cause de ce retrait « temporaire ».

En entrant dans la salle, plusieurs avaient hâte d’en savoir davantage.

« À votre connaissance, il n’y a pas d’autres motifs qui pourraient justifier que M. Loranger ne se présente plus ici depuis deux mois ? J’ai de la misère à croire à ça. Je me demande s’il est inapte à siéger au conseil », a lancé d’entrée de jeu Jean-Claude Fortin lors de la période des questions.

Installée dans le fauteuil occupé depuis 1983 par Émile Loranger, la mairesse suppléante, Sylvie Falardeau, s’est montrée très prudente dans sa réponse.

« Plusieurs raisons »

« Actuellement, il n’est pas là. Je peux vous confirmer que M. Loranger s’est officiellement retiré temporairement de ses fonctions, et ce, depuis le 30 mai. Sa date de retour, je ne sais pas quand ce sera. Ce n’est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a plusieurs raisons. Mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux aller plus loin. Aussitôt qu’on pourra donner des informations, on va le faire. Nous, il faut respecter la confidentialité », a expliqué Mme Falardeau. Cette dernière a précisé qu’il serait faux de dire que le maire n’a plus le droit de siéger au conseil.

« C’est une farce plate. Il devrait être là. Il dit qu’il est en santé. Il y a de quoi qui ne va pas. Je ne crois pas du tout à ses raisons. Il y a de quoi de caché en arrière de ça », a ajouté Michel Lacroix.

Conseillers silencieux

Souvent très critique à l’égard du maire, le conseiller indépendant Gaétan Pageau n’a pas dit un seul mot devant les citoyens. L’autre conseiller indépendant non plus.

À la fin de la séance expéditive d’une vingtaine de minutes, la mairesse suppléante n’a pas voulu en dire davantage. « Soyez patients », a-t-elle recommandé.

Épuisé de mener un combat sans relâche contre l’agglomération de Québec depuis 12 ans, le maire de L’Ancienne-Lorette a dit avoir besoin de se « ressourcer ». Il s’est aussi désisté de quelques événements auxquels il a l’habitude de participer.

« Il y a des gens qui s’inquiètent pour rien. Je ne suis pas malade, je suis en pleine forme, sauf que j’ai eu une bonne année. Mettons que j’ai voulu prendre un break, un peu. À un moment donné, il faut que tu te replaces les idées », a-t-il confié au Journal.

Dans la saga de la quote-part, la mairesse suppléante croit qu’une décision sera prise d’ici la fin du mois d’août par le juge.