Des supplémentaires pour «Fame» au Théâtre Saint-Denis

MONTRÉAL | Juste pour rire vient d’ajouter quatre nouvelles dates au calendrier de représentations de Fame, sa comédie musicale de l’été, dont la première médiatique avait lieu la semaine dernière au Théâtre Saint-Denis.

Afin de répondre à la demande du public, la troupe de Fame - qui met en vedette plus d’une vingtaine d’artistes, dont Marie-Denise Pelletier, Gabrielle Fontaine, Élisabeth Gauthier-Pelletier et Jordan Donoghue - se produira les 22, 26, 27 et 28 juillet en supplémentaires.

Serge Postigo signe la mise en scène de la production acclamée par la critique, inspirée du film du même titre, dans lequel une cohorte étudiante de la «High School of Performing Arts», à New York, apprend les hauts et les bas de la scène au gré des aléas de la vie.

Les billets sont en vente sur le site de Juste pour rire.