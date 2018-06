Deux personnes gravement blessées dans une collision dans Lanaudière

SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE | Une collision entre deux véhicules à Saint-Ambroise-de-Kildare, près de Joliette, a fait au moins deux blessés graves, mardi.

La collision est survenue vers 15 45 sur le rang Kildare, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ). Les véhicules circulaient en sens opposés. Pour une raison inconnue, l’une des voitures avec une personne à bord a dévié de sa voie et est allée percuter l’autre voiture.

Il y avait cinq personnes dans le second véhicule et on craignait pour la vie de deux d’entre elles.

La route a dû être fermée pendant un moment pour les besoins de l’enquête.