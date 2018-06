Fanni doit rester avec l’Impact

Le contrat de Rod Fanni vient à échéance ce week-end, de sorte que l’arrière français de 36 ans pourrait théoriquement disputer son dernier match dans le maillot de l’Impact contre le Sporting de Kansas City, samedi soir.

Dans les faits, il semble maintenant évident qu’on prolongera l’entente jusqu’à la fin de la saison. On voit mal comment le Bleu-blanc-noir pourrait se passer du grand stabilisateur de l’unité défensive.

« Rod est vital à notre équipe et j’espère qu’il va continuer avec nous », a d’ailleurs dit Samuel Piette avant l’entraînement, mardi.

Rémi Garde a assuré qu’il y avait des discussions entre le joueur et l’équipe pour qu’il prolonge son séjour à Montréal. Si on lit bien entre les lignes, il ne faut pas s’inquiéter, Fanni sera toujours membre de l’Impact dimanche.

Grosse différence

L’apport du défenseur français est loin d’être négligeable pour un joueur qui est en quelque sorte une roue de secours puisqu’on l’a embauché à la suite de la blessure qui a compromis la saison de Zakaria Diallo.

Rien de mieux que les bonnes vieilles statistiques pour faire parler l’impact de Fanni sur sa formation.

L’arrière central a disputé 11 matchs jusqu’à maintenant et l’équipe a maintenu une fiche de cinq victoires, toutes par jeu blanc, et six défaites. Le Bleu-blanc-noir a également marqué neuf buts et en a accordé 14.

L’équipe n’a joué que six parties sans Fanni, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’Impact a ainsi remporté un seul match et subi cinq échecs. S’il a marqué 11 buts, il en a accordé 17. Bref, sans Fanni au sein de la formation, l’Impact a accordé en moyenne 2,83 buts par match contre seulement 1,27 quand il est du XI partant. Tout est dit.

Expérience

Malgré ses 36 ans, Fanni a pris tout le monde par surprise avec sa vivacité et sa condition physique.

« On l’appelle Papi Fanni, mais il est très solide et très vite, assure Piette. Chaque fois que je le vois faire une course pour récupérer un ballon, c’est lui qui arrive en premier. Chaque fois il me surprend un peu. »

Evan Bush a un siège de choix pour regarder son coéquipier travailler. Le gardien louange Fanni tout en étant étonné.

« Il a été fantastique. Il apporte un niveau d’expérience, un rythme de jeu et beaucoup de calme, toutes des choses qu’on attend d’un joueur d’expérience. C’était un peu inattendu en raison de son âge de voir à quel point il est en forme et rapide. »