Festival d'été: un after party au Manège militaire

Les festivaliers qui veulent prolonger leur soirée lors du premier weekend du Festival d’été auront l’option de se diriger vers... le Manège militaire.

Le domicile des Voltigeurs de Québec, qui vient d’être rouvert dix ans après avoir été ravagé par un incendie, sera le théâtre d’un after party rythmé par des performances de DJs, les 5, 6 et 7 juillet, après les concerts de The Weeknd, Neil Young et Future, sur les plaines d’Abtraham.

La firme Noctura, à l’origine du projet Manège la nuit, parle d’une expérience immersive agrémentée de projections visuelles et la présence d’acteurs. «Je crois que personne encore à Québec n’a déjà déambulé dans un labyrinthe, pris un verre dans une forêt magique et contemplé un plafond d’étoiles», indique le directeur de création de Noctura, Dave Massicotte.

Même si l’événement est annoncé comme un after party, le Festival d’été n’est pas impliqué dans son organisation. Noctura ne fait d’ailleurs aucune mention du FEQ dans son communiqué de presse qui a été émis mardi matin.