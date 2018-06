Il apprend l’humilité

Il y a un an, Le Journal publiait le portrait de 12 élèves ambitieux et allumés. Ils sont diplômés d’une des écoles secondaires les plus mal aimées de Montréal. Nous suivrons leur parcours jusqu’en 2021.

Même s’il est toujours aussi confiant qu’avant, Rafiul Haque a appris cette année à reconnaître quand il avait parfois tort.

►Rafiul Haque

18 ans

Sciences pures et appliquées

« Je voulais toujours avoir raison. Maintenant, quand je me trompe, j’assume et je me reprends. »

C’est notamment en tant qu’entraîneur d’une équipe de soccer à l’école Pierre-Dupuy qu’il a développé cette humilité. Il a aussi appris la patience avec les jeunes.

« Mais je suis toujours aussi beau », souligne celui qui se fait maintenant appeler cutie.