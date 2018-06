Interdiction de feux à ciel ouvert en forêt: danger d’incendie extrême au nord du fleuve

Avec le temps très sec en forêt un peu partout au Québec, le danger d’incendie est extrême au nord du fleuve Saint-Laurent. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité des forêts.

Cette mesure est en vigueur depuis mardi matin et jusqu’à nouvel ordre. Elle touche plusieurs régions, dont la Côte-Nord, Charlevoix, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Haute-Mauricie, une portion des Laurentides et de l’Outaouais, l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite à la prudence les villégiateurs qui se rendent en forêt pour le plein air. Elle s’attend d’ailleurs à une hausse des incendies de cause humaine au cours des prochaines semaines.

Depuis le début de la saison, la SOPFEU note une augmentation du nombre d’incendies causés par l’humain par rapport à la moyenne des 10 dernières années.

Restriction des travaux en forêt

La SOPFEU suggère aussi aux entreprises de suspendre les travaux d’exploitation forestière et les travaux sylvicoles à compter d’aujourd’hui. Plusieurs régions sous le coup d’une interdiction de feux à ciel ouvert sont aussi visées par cette recommandation.

On suggère de suspendre les activités exécutées au sol à l’aide de machinerie ou d’équipement motorisé, comme l’abattage, le débroussaillement, la conduite de VTT ou le tronçonnage, par exemple.

Selon les normes régissant les activités d’aménagement forestier, les entreprises doivent assurer une patrouille terrestre spéciale dans les aires d’opération lorsqu’une mesure préventive est suggérée.

Depuis le début de la saison, 255 incendies de forêt ont touché le Québec, ce qui est dans la moyenne des 10 dernières années. Cependant, le nombre d’hectares touchés est beaucoup moins important.

Actuellement, un incendie de forêt au nord du Lac-Saint-Jean est considéré comme contenu.