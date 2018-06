La Cage au golf

Bertrand Quiriault, directeur général et co-franchisé de la Cage brasserie sportive de Beauport, est fébrile en prévision du Tournoi de golf annuel des Cages de la région de Québec, qui se tient ce matin (10 h 30) au club de golf Royal Québec de Boischatel. Le souper suivra à 19 h à la Cage de Beauport.

Par ailleurs, un vent de renouveau souffle sur la Troupe V’là l’Bon Vent qui fête cette année son 60e anniversaire de fondation. Pour l’occasion, la Troupe revient en force avec le tout nouveau spectacle De Natashquan à Saint-Élie, qui sera présenté les 29 et 30 août au Centre d’art La Chapelle.

75 ans de mariage

Photo courtoisie

Félicitations à Rita Poulin, 96 ans, et Lucien Poulin, 102 ans, autrefois de St-Alfred, maintenant de Ste-Marie (Beauce), qui célèbrent aujourd’hui leur 75e anniversaire de mariage. L’évènement a été souligné récemment en présence de tous les enfants et toute la famille.

Comme les pros

Photo courtoisie

Bravo au Dr Claude Gallichan, chiropraticien du quartier Montcalm à Québec, qui a imité les meilleurs golfeurs de la planète en réussissant un trou d’un coup le 19 juin dernier au club La Tempête de Breakeyville, et ce, devant un imitateur célèbre. Le Doc a utilisé son fer 7 sur une distance de 145 verges au trou numéro 5 de La Tempête pour réaliser son exploit, qui a été célébré avec quelques bulles et ses partenaires de jeu après le match. Sur la photo, à l’avant plan, Dr Claude Gallichan et son bon ami l’imitateur André Philippe Gagnon. À l’arrière, Anita Damico et Linda Thériault.

SLA Québec

Photo courtoisie

La Marche pour la sclérose latérale amyotrophique (SLA), tenue le 16 juin dernier au parc Victoria, à Québec, a permis d’amasser 132 000 $, essentiellement destinés à la recherche. La SLA, aussi connue sous le nom de maladie de LouGehrig, est une maladie dégénérative qui affecte les neurones. Le Dr Jean-Pierre Canuel, qui prenait part à la marche, est parvenu à récolter plus de 26 000 $ à lui seul.

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Gabrielle Boutin et Hervé Desrosiers de Beaumont, fêtent aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Le couple a 5 enfants et 5 petits-enfants. Parents et amis vous félicitent.

Bonne fête

Photo courtoisie

Stéphane Dion, président de Paradigme Affaires publiques, firme intégrée de positionnement public, de relations gouvernementales, de relations publiques, de communication et de marketing, célèbre son 43e anniversaire de naissance aujourd’hui. Ses collègues voulaient le surprendre. Je pense que c’est fait.

Anniversaires

Photo courtoisie

Sylvain Boudreau (photo), populaire conférencier (Le Moi Inc.), 53 ans... Ariana Grande, actrice et auteur-compositrice-interprète américaine, 25 ans... Marie-Nicole Lemieux, contralto québécoise, 43 ans... Garou, chanteur québécois, 46 ans... Élyse Marquis, comédienne et animatrice (Les Chefs), 50 ans... Philippe Couillard, député de Roberval (PLQ) et premier ministre du Québec, 61 ans... Renée Martel, chanteuse québécoise, 71 ans... Yves Beauchemin, écrivain québécois, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 juin 2016. Austin Clarke (photo), 81 ans, écrivain canadien... 2015. Paul Ambros, 82 ans, joueur allemand de hockey sur glace... 2014. Howard Baker, 88 ans, ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche... 2013. Marc Rich, 78 ans, ancien roi du pétrole et l’une des figures emblématiques du négoce des matières premières... 2013. Hervé Boussard, 47 ans, coureur cycliste français, médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1992.