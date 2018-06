La protection des sources pas menacée, plaide Côté

Marc-Yvan Côté plaide le caractère exceptionnel de son dossier devant la Cour suprême pour justifier le témoignage de la journaliste Marie-Maude Denis et nie que cela puisse constituer une « brèche » à la protection des sources journalistiques.

L’ex-ministre libéral et ancien dirigeant de la firme Roche – qui fait face à des accusations de fraude, complot, abus de confiance et corruption – invite le plus haut tribunal du pays à rejeter la requête de la journaliste de l’émission Enquête. Photo d'archives, Chantal Poirier

Rappelons que Marie-Maude Denis a déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême le mois dernier, disant redouter un « dangereux précédent » au Canada si la décision du juge Jean-François Émond de la Cour supérieure – qui la contraint à révéler ses sources – est maintenue.

Marc-Yvan Côté et ses procureurs estiment au contraire que le juge Émond n’a commis aucune erreur de droit et ils sont d’avis qu’il a « bien saisi la portée de la nouvelle loi » fédérale, entrée en vigueur l’automne dernier, afin de renforcer la protection des sources journalistiques.

« Simple application de la loi »

« Le jugement [...] ne constitue pas un dangereux précédent, mais plutôt une simple application de la loi », peut-on lire dans la réplique d’une quinzaine de pages signée par l’un des deux procureurs de Marc-Yvan Côté, Me Olivier Desjardins, qui collabore avec Me Jacques Larochelle.

Le « risque de pente glissante » en la matière, craint par la journaliste et son employeur, Radio-Canada, « n’est même pas probable », plaide Me Desjardins dans son mémoire, dont Le Journal a obtenu copie.

Le jugement de la Cour supérieure confirmerait plutôt, selon lui, « le haut degré de protection que méritent les sources » et il « établit que la levée de l’immunité relative des sources journalistiques sera très rare et ne sera justifiée que dans les cas les plus graves, selon les circonstances propres à chaque instance ».

Une thèse « hautement hypothétique » ?

Rappelons que le camp de Radio-Canada estime que la thèse de la défense sur l’origine des fuites dans les médias est « hautement hypothétique », ce qui ne saurait justifier la divulgation des sources de la journaliste.

L’avocat de Marc-Yvan Côté s’offusque de cette interprétation et réplique dans son mémoire qu’il ne s’agit pas d’une simple partie de pêche. Il maintient sa théorie au sujet d’un « habile stratagème de coulage d’informations policières mis sur pied dans le but de nuire » à son client et à ses coaccusés, et rappelle que celle-ci n’a été invalidée par aucun tribunal inférieur.

« Toutes les parties conviennent que des éléments de preuve ont été diffusés à une quinzaine de reprises dans les médias entre 2012 et 2017. La plupart des éléments de preuve diffusés n’étaient en possession que de l’État. »