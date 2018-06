Le collectionneur de voitures Roger Demers accusé d'agression sexuelle

Le collectionneur de véhicules de luxe et homme d’affaires bien connu à Thetford Mines Roger Demers a été arrêté et accusé d’agression sexuelle.

Propriétaire de l’entreprise Tapis Demers et propriétaire, avec sa famille, d’une collection de 500 véhicules de collection, Roger Demers a été arrêté avant de comparaître mardi sous des accusations d’agression sexuelle et d’attouchement sur une adolescente. Les faits reprochés auraient eu lieu entre septembre et janvier dernier.

Après sa comparution, Roger Demers a été libéré sous condition de ne pas faire un emploi qui le placerait en relation d’autorité avec des personnes de moins de 18 ans. Il lui est également interdit d’agir à titre de «coach de vie» et ne doit également pas tenter de communiquer avec la plaignante. Demers doit revenir en cour le 17 août prochain.

500 voitures

Roger Demers est bien connu à Thetford Mines où il collectionne avec sa famille depuis trois générations des voitures de prestige. Ceux-ci sont propriétaires de 500 véhicules rares entreposés dans cinq bâtiments non accessibles au public.