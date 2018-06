Le maire Lehouillier veut inviter plus d’élus au comité du 3e lien

« Je m’en vais là dans un esprit positif, mais je veux avoir l’heure juste. Ce qui fait spécial, c’est qu’il va y avoir trois ministres et deux maires. Au fond, peu de maires et d’interlocuteurs concernés », a lancé mardi le maire Gilles Lehouillier au sujet de la rencontre prévue ce vendredi. Ce dernier aimerait bien élargir la table afin d’accueillir d’autres élus.

« On aimerait que les gens de Bellechasse et de la région de Chaudière-Appalaches puissent être invités à participer à ce comité. Le projet du troisième lien, ce n’est pas juste un projet Québec-Lévis. »

« On veut avoir l’assurance que toutes les options ont été regardées au niveau du transport collectif. Et pourquoi on travaille là-dessus si toutes les études ont été faites au niveau du tramway ? On ne comprend pas. Concentrons-nous sur le lien entre les deux rives, le lien autoroutier. C’est ça l’objectif ultime. » Invoquant un flou qui perdure, le maire a répété que « le bureau d’étude, c’est tout et rien ».