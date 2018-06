Le Maurice Night Club à vendre... sur Kijiji?

Fermé depuis novembre dernier, le Maurice Night Club, n’a toujours pas trouvé preneur et serait maintenant en vente... sur Kijiji!

Depuis sa fermeture, plusieurs rumeurs ont couru à propos de l’établissement de la Grande Allée. L’homme d’affaire André-François Blanchette du Groupe Blanchette, propriétaire des restaurants Shaker, Chocolato et des bars La P’tite Grenouille, avait confirmé au Journal, en mai dernier, qu’il avait eu des discussions pour opérer les locaux vacants.

Une demande de permis d’alcool avait d’ailleurs été formulée à la Régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) portant le nom «Maurice 2.0». Force est de constater que ce projet n’a pas pu voir le jour.

Depuis quatre jours, le complexe situé sur l’artère festive est affiché sur le site Kijiji au coût de 275 000 $, soit le prix du fonds de commerce et non du bâtiment. «Nightclub, lounge, occasion d'affaire exceptionnelle», peut-on lire sur le nom de l’annonce.

Cette reprise de bail permettra aux acquéreurs de bénéficier de 9750 pieds carrés sur trois étages.

«Situé au cœur du quartier historique, À proximité du centre des congrès et des hôtels. Dans le plus beau complexe de restaurants et de bars de la Grande Allée, Une des artères parmi les plus célèbre de Québec. Système de son et lumières haut de gamme, frigos, chambre froides, machines à glace, monte charge, guichets automatiques, vestiaire complet, Azbar, lave-verre, lave-vaisselle, mobilier, système de climatisation, etc.», est-il annoncé.

À qui la chance?