Les grues s’activent sur le chantier du CHU de Québec

Le plus gros chantier de Québec, sur les terrains de l'hôpital de l’Enfant-Jésus, considérablement ralenti toute la semaine dernière en raison de la grève illégale des grutiers, roule de nouveau à plein régime mardi matin.

Les grutiers affectés au chantier du mégahôpital du CHU de Québec-Université Laval sont rentrés au boulot en matinée. Il semble que leurs pairs aient fait de même dans les autres chantiers de la région et ailleurs dans la province.

Rappelons que, lundi soir, le directeur du plus important syndicat de grutiers au Québec a demandé à ses membres de retourner sur les chantiers dès mardi matin en raison de l’ordonnance du tribunal émise la semaine dernière.

Photo Sophie Côté

«C’est sûr que ça va avancer plus, maintenant, a commenté un travailleur sur le chantier du CHU de Québec. On travaillait pareil, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas rentrés à cause de ça.»

La semaine dernière, environ 50 % des travailleurs habituels du chantier du mégahôpital de Québec avaient été contraints de rester à la maison de mercredi à vendredi, incapables de travailler sans les grutiers.

De six à huit grues sont mises à contribution sur cet important chantier, dont trois grandes grues fixes.