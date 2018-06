L’impolitesse n’appartient pas à une nation en particulier

Je me suis reconnue dans les propos de cette Québécoise qui s’interrogeait sur l’impolitesse d’une Française fraîchement débarquée à qui elle sous-louait une chambre. Ma situation diffère en ce sens que c’est ma propre sœur que j’avais hébergée pour lui faciliter la vie pendant qu’elle continuait ses études et avait très peu d’argent.

Je n’avais jamais réalisé combien ma cadette avait mauvais caractère jusqu’à ce que je la côtoie quotidiennement. Notre écart d’âge, sa place de « petite dernière » dans la famille, le fait que j’avais quitté la maison familiale pour étudier à Montréal à l’adolescence, tout cela avait fait en sorte que je la connaissais peu.

C’est mon conjoint de l’époque qui m’avait ouvert les yeux sur ce qu’elle me faisait endurer, tout en profitant de mon accueil et de mon argent. Comme la colocataire de cette personne, ma sœur ne me répondait que quand ça lui tentait. Elle ne m’avisait jamais quand elle découchait. Elle se permettait d’emmener des amies manger à la maison, et comme pour me mettre dans l’embarras, elle devenait alors tout miel pour que je les accueille bien, pour redevenir muette comme une carpe dès le départ de ces dernières.

Quand je lui demandais ce que j’avais fait de mal pour qu’elle agisse ainsi envers moi, elle répliquait de suite que je n’avais rien fait, que c’était dans son tempérament de s’isoler des autres et de vouloir maintenir son jardin secret. Après un an de ce régime de terreur à mon endroit, mon conjoint de l’époque a décidé de partir, non sans m’avoir dit à quel point la venue de ma sœur lui avait ouvert les yeux sur moi et fait comprendre qu’il serait incapable de vivre à long terme avec une personne aussi mollassonne que moi. Une personne incapable de se faire respecter des autres.

Malgré la peine qu’elles m’avaient faite, ses paroles m’avaient fait réfléchir. Un mois plus tard, je mettais ma sœur à la porte de mon logis. Je vous épargne les qualificatifs auxquels j’ai eu droit de sa part. Un appel de mes vieux parents quelques jours après m’ont rassurée sur le geste que j’avais posé. Ils prenaient sur eux la mauvaise attitude de leur fille avec qui, disaient-ils, ils avaient été trop permissifs, ce qui l’avait rendue invivable. Comme quoi une petite Québécoise n’est pas à l’abri de faire la grosse tête comme on dit en France.

Fière de s’être réveillée à temps

Vous avez raison de souligner que le fait d’avoir un caractère difficile n’a rien à voir avec les origines de quelqu’un. Que cela tient parfois au caractère même de la personne, et parfois aussi à son éducation. Une chose demeure, le respect que l’on doit avoir envers soi-même suppose de se tenir debout pour refuser toute forme d’impolitesse envers soi, comme envers les personnes de notre entourage. Une autre lectrice me disait dans un court message qu’elle avait du mal à comprendre qu’une personne sente le besoin de l’approbation de quelqu’un d’autre pour juger si elle était correcte avec une notion aussi fondamentale que l’impolitesse. Votre témoignage vient confirmer qu’un tiers voit parfois les choses plus clairement.