Ma coupe du monde...

Pour un p’tit cul comme moi, le «soccer» a été une magnifique ouverture sur le monde...

Début des années 80, le Québec vibre pour le hockey. Mon père est un mordu de ce sport, mes parents investissent, comme tant d’autres à l’époque –et encore aujourd’hui - des petites fortunes pour que je puisse pratiquer mon sport préféré.

Venant d’une famille de la classe moyenne ouvrière, mes parents sacrifient beaucoup pour que leur ti-gars puisse jouer dans l’élite de l’époque, le « AA ». On y nouera des amitiés, les parents aussi, j’ai de vagues souvenirs de mon père, un peu éméché, quand on se retrouvait en tournoi, à l’hôtel, alors que les parents y trouvaient, un peu, eux aussi, leur compte!

C’était l’époque d’avant le hockey 365 jours par année comme c’est souvent le cas pour l’élite d’aujourd’hui. L’été, la plupart des gars de mon coin jouaient à la balle. Nous habitions l’Outaouais, le Gatineau d’avant les fusions. Il y avait Gatineau d’un côté, Hull-Aylmer de l’autre. Les gars de Gatineau étaient très forts à la balle.

L’affaire c’est que j’ai toujours détesté le baseball. Zéro intérêt.

Nous habitions l’ancienne ville d’Aylmer. Dans notre quartier, il y avait une forte proportion de familles anglophones. Tout jeune, j’ai été élevé dans le métissage –pas toujours facile- des deux collectivités. Car si nous nous côtoyions pour le hockey d’élite, à l’extérieur de ce cercle, deux solitudes.

C’était avant que le père d’un de mes coéquipiers d’alors, un monsieur Kelso, me demande si cela pouvait m’intéresser d’essayer le «soccer». Mes coéquipiers anglophones au hockey pratiquaient presque tous ce sport. L’affaire c’est que mon père avait moins d’intérêt pour le ballon rond que moi pour le baseball...

Qu’à cela ne tienne, le terrain n’était pas très loin de la maison. Nous y sommes allés. Et je ne vous dis pas le coup de foudre. J’ai tout de suite adoré ce sport. Secrètement, pendant longtemps, plus que le hockey. Mais dans le Québec de 1983, ça ne se disait pas.

Surtout, par cette passion du ballon rond, je me lierai d’amitié avec des coéquipiers d’origine française, écossaise, grecque, salvadorienne et haïtienne.

J’ai découvert le difficile parcours d’intégration d’une famille du Salvador, à l’époque, alors que les moments sur les lignes de côté étaient, pour le père de famille de 6 enfants, les plus réjouissants. J’ai compris aussi que la stigmatisation d’un jeune haïtien était la chose la plus laide du monde. J’ai été confronté à ces réalités qui m’échappaient avant.

Sur le terrain, nous étions un groupe uni. Rapidement, j’ai trouvé ma place : avant-centre. Mon plus grand talent, celui de m’imposer à la défensive et l’atout de capacité de drible ambidextre. Des coups francs précis, de la gauche, de la droite. Les volées de la tête à parfaire par contre. Mais dès que le ballon se pointait dans la zone offensive, près du but, je voyais rouge.

Aussi, à ne pas négliger, j’anticipais le foot comme un joueur de hockey. Teigneux, acharné, agressif au possible sur le ballon, souvent sanctionné aussi. Coups francs, cartons. En vieillissant j’ai adoré le style d’un Hristo Stoïchkov, le bulgare. En termes de hockey, on dirait un mélange de Claude Lemieux et de Brad Marchand. Oui, oui!

Ce fut le début d’une longue passion pour le ballon rond, un sport par lequel j’ai beaucoup appris, surtout, en tant que citoyen, qu’être humain.

Disons-le franchement, à l’époque, le hockey était un sport assez homogène, peu de garçons issus des collectivités ethniques pratiquaient ce sport. Ce n’est pas un jugement de valeur, une simple constatation.

Par le soccer, j’ai côtoyé des gens de toutes origines, dès ma première année de pratique. Une ambiance différente aussi, moins axée sur la performance, l’élite, on ne se le cachera pas, le Québec n’était pas une superpuissance en la matière.

On voulait gagner, on jouait avec passion, c’est l’évidence, et quand j’ai été retenu pour le niveau élite – régional à l’époque – on prenait ça très au sérieux, mais l’ambiance était différente au sein du onze de ballon rond. Le jeu se développait différemment, plus lentement, les phases de jeu étaient différentes aussi. J’étais fait pour ça.

Et j’ai continué à pratiquer ce sport même à l’âge adulte. En 1994, à peine adulte et aux études (et aux modestes moyens), un coéquipier de club d’une ligue d’Ottawa me fera l’incroyable cadeau d’une invitation à me joindre à deux autres de ses amis pour un match de la Coupe du monde qui se tenait aux États-Unis.

Le coéquipier était d’origine grecque. Un match Grèce-Nigéria qui se tenait à Boston. Je m’en souviens comme si c’était hier. L’ambiance avant le match, l’hystérie qui s’emparait des supporteurs des deux équipes. Dans ce groupe, il y avait aussi la Bulgarie, mon club préféré. Au grand dam de mon généreux coéquipier, la Grèce se fera lessiver au cours le la ronde préliminaire; trois défaites, sans ne marquer un seul but.

Ma coupe du monde à moi. Témoin lointain de la fibre patriotique de quelques amis. Ce sport si beau, mais si cruel. Tous les espoirs sont permis, mais les défaillances se paient à prix d’or dans ce sport. Les puissances sont difficiles à détrôner. J’étais rivé à l’écran pour suivre le parcours, héroïque, des Bulgares. Fasciné.

Ce petit pays qui n’avait jamais gagné, auparavant, un match en cinq phases finales de coupe du monde. Deuxième de son groupe en phase préliminaire, la Bulgarie tassera le Mexique aux tirs au but en 8e de finale. En quart de finale, les champions en titre, les puissants Allemands.

Pas grave. Ce fut un beau parcours quand même.

Wrong again Flanders! Menés 1-0 par les Allemands en fin de match, les Bulgares s’accrochent. Et vint ce moment de grâce! Qui d’autre! Hristo Stoïchkov perce la défensive allemande et égalise le pointage à la 75e minute. Sonnés, les Allemands concèderont un autre but trois minutes plus tard! Les Bulgares font tomber la puissante Allemagne.

Toutefois, en demi-finale, les Bulgares seront battus par le doublé de l’italien Roberto Baggio. Stoïchtkov marquera un 6e but lors de ce match, un sommet dans ce tournoi (avec le russe Oleg Salenko qui avait marqué 5 buts en un seul match contre le Cameroun en phase préliminaire).

Le foot a ceci de particulier qu’il permet, épisodiquement, à des petites nations de se révéler au monde. On se souvient du parcours des Islandais à l’Euro 2016! Ceux-là mêmes qui sont de la coupe du monde en ce moment.

À mettre dans la pipe de ces éteignoirs qui disent que les « petites nations sont incapables de grandes choses »...

Et encore aujourd’hui, je trouve que le foot, c’est le plus beau des sports d’équipe...