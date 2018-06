Moins de camions de cuisine de rue cet été à Québec

Lors de la première année du projet pilote de la Ville de Québec, en 2017, sept camions-cuisines avaient été choisis pour arpenter les divers sites identifiés. Au bout du compte, seulement six avaient servi les clients, puisque le camion de la famille Cortina n’avait jamais circulé, son propriétaire n’ayant pas pu le mettre sur la route à temps.

Cette année, ce sont quatre restaurateurs qui participeront à la nouvelle mouture du projet pilote, comme l’a confirmé au Journal la vice-présidente du comité exécutif et responsable du dossier, Marie-Josée Savard.

Trois d’entre eux sont déjà connus, soit la Zèbre Mobile, l’Express Gourmet et Saga Nomade. Deux autres avaient soumis des propositions, mais seulement l’un d’eux a décidé « d’aller plus loin dans la démarche ». « Ça va être autorisé plus tard la semaine prochaine », a indiqué Mme Savard.