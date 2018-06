Né sans pénis, cet homme pourra perdre sa virginité grâce à un phallus bionique

Andrew Wardle, un Britannique de 44 ans, né sans pénis en raison d’une rare maladie, pourra enfin perdre sa virginité grâce à l’implant d’un phallus bionique de 50 000 £ (88 126 $).

La dernière étape de cette intervention médicale a eu lieu vendredi au London University Hospital, rapporte The Mirror.

Bien qu'Andrew Wardle et sa conjointe Fedra Fabian attendent avec impatience ce nouveau chapitre de leur vie, ils devront encore patienter pendant six semaines avant de savoir si la chirurgie a fonctionné. L’homme devra d’ailleurs vivre avec une érection qui doit durer pas moins de 10 jours.

«J'ai passé 44 ans sans pénis et je me suis débrouillé pour ne pas avoir de sexe pendant tout ce temps. Ça me prendra un peu de temps pour me mettre au travail, mais, bien sûr, je suis impatient d'y être», a-t-il confié.

L’anomalie congénitale de l’homme du Grand Manchester touche environ un homme sur 20 millions. Le fait que sa vessie se soit formée à l'extérieur de son ventre a empêché le développement de sa verge, mais a permis la croissance de ses testicules. Pas moins de 15 opérations ont été nécessaires pour remplacer son organe reproducteur et pour doter M. Wardle d'un canal pour uriner.

L'homme pourra avoir une nouvelle vie sexuelle, grâce à l’intervention de chirurgiens qui ont utilisé les muscles, les nerfs et la peau du bras d'Andrew pour effectuer la greffe.