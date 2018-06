Quand la candidate péquiste Diane Lavallée refuse de signer un coffret de La Petite Vie...

La candidate péquiste dans Taschereau, Diane Lavallée, a reçu un bien drôle d’avis sur sa page Facebook, la semaine dernière.

Un certain Marc-André Demers lui a remis une étoile parce que Diane Lavallée, la candidate et non la comédienne qui a interprété le rôle de Thérèse, n’aurait pas signé son coffret de La Petite Vie, «prétextant ne pas avoir fait partie de la distribution».

À cette blague, celle qui veut remplacer Agnès Maltais a joué le jeu de l’internaute.

«N’ayant jamais fait partie de la distribution de cette incroyable série, j’aurais le sentiment d’être un imposteur [en signant] votre coffret. Ceci dit, il me ferait plaisir d’autographier votre carte de membre du Parti québécois», peut-on lire.

Capture d'écran

Mme Lavallée aurait-elle trouvé la recette gagnante, comme celle du fameux steak-blé d'Inde-patates, pour gagner le cœur de cet électeur? Peut-être bien.