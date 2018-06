Québecor fait don de 100 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque

MONTRÉAL – Québecor a annoncé mardi l’octroi d’un don de 100 000 $ à la Fondation de la Maison René-Lévesque pour soutenir notamment l'Espace René-Lévesque, situé à New Carlisle en Gaspésie.

«En plus d'avoir contribué à l'essor moderne du Québec de façon remarquable, René Lévesque a occupé une place toute particulière dans l'histoire de Québecor, à titre de chroniqueur au "Journal de Montréal" de 1970 à 1976, a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. Il était donc tout naturel de soutenir la Fondation de la Maison René-Lévesque afin de rendre hommage à cet homme qui fut un véritable modèle d'affirmation, fier de sa langue et de ses racines.»

Classée immeuble patrimonial depuis 2012 par le ministère de la Culture, la maison René-Lévesque est une résidence de type vernaculaire industriel érigée en 1905. Elle est située sur une butte qui domine la baie des Chaleurs. Le site compte un pavillon et un parcours extérieur.

«Nous souhaitons que l'Espace René-Lévesque puisse inspirer les prochaines générations encore longtemps », a souligné le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau.

Depuis plus de 10 ans, Québecor soutient la Fondation René-Lévesque.