Retour au travail des grutiers: Québec annonce une rencontre et un comité

MONTRÉAL | En marge du retour au travail des grutiers après une semaine de grève, le gouvernement du Québec a annoncé mardi une rencontre avec les dirigeants de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) ainsi que la mise en place d’un comité.

La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a souligné que cette rencontre aura lieu avant le début des vacances de la construction. L’idée est «d'expliquer la nature des modifications proposées au Règlement sur la formation professionnelle de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction».

Un comité indépendant sera ensuite mis en place dans l’optique de répondre aux inquiétudes. «On va s’asseoir avec la FTQ. On est en train de trouver une date pour une première rencontre, a confié l’attaché de presse de la ministre, Florent Tanlet. Nous allons ensuite trouver une autre date pour une deuxième rencontre, pour déterminer pourquoi le nouveau règlement est sécuritaire.»

Mardi, la ministre n'a pas précisé si elle entendait appliquer les pénalités financières pour avoir déclenché une grève illégale.

Si les grutiers sont de retour au travail, rien n'est toutefois réglé.

«Il est hors de question de revoir le règlement, mais on va faire un tour de roue sur la sécurité. Il y a beaucoup d’incompréhension, il se dit beaucoup de choses et son contraire», a fait savoir Florent Tanlet.

Côté syndical, une réunion était prévue lundi soir au local syndical des grutiers.

Ces derniers dénoncent les nouvelles règles mises en place dans l’industrie et estiment qu’elles posent un risque à la santé et la sécurité au travail. La FTQ avait d’ailleurs réclamé vendredi la formation «d’un comité indépendant afin d'étudier l'aspect sécuritaire du nouveau règlement qui modifie la formation des grutiers et grutières».

«Bonne nouvelle»

Depuis Washington, le premier ministre a qualifié la reprise des travaux sur les chantiers de «bonne nouvelle pour tous les Québécois».

Sur l’enjeu de la formation en sécurité, M. Couillard a invité les grutiers à continuer à en discuter avec «leur interlocuteur», soit la Commission de la construction du Québec (CCQ). «Nous, actuellement, on ne voit aucune évidence qu’il y a quelque impact que ce soit sur la sécurité des gens. C’est quelque chose qui est là pour simplifier l’industrie de la construction dans le bon sens», a dit M. Couillard.

«À l’usage, on verra bien si effectivement bien les enjeux qu’ils ont décrits se produisent véritablement», a-t-il ajouté.

Appui aux grutiers

Mardi, les travailleurs des autres corps de métiers étaient contents de retrouver les grutiers, même si l’appui aux grutiers est indéfectible les grutiers.

«Je ne pensais pas qu'ils allaient rentrer. Je pensais qu'ils auraient continué. (L’ambiance) est correcte, mais de toute façon, on appuie les grutiers», a dit un travailleur rencontré par TVA Nouvelles.

«Nous aussi, on ne travaille pas depuis mardi passé. Donc, on n’a pas reçu de salaire, c’est plate», a mentionné un travailleur de Québec qui était heureux de revoir les grutiers.

Non loin du pont Champlain, un autre chantier, perturbé par la grève, a repris vie avec le retour des grutiers. «Tout a repris normalement. Enfin, on va pouvoir monter d'étage une étape à la fois», a ajouté un autre travailleur.

Les grutiers ont déclenché une grève à la grandeur de la province, le lundi 18 juin, après quelques jours d'arrêt de travail sur le chantier du pont Champlain.

– Avec la collaboration de Marc-André Gagnon et Hugo Joncas