Ryan Borucki ne peut faire de miracles

À son premier match dans les ligues majeures, le lanceur Ryan Borucki a bien fait pour les Blue Jays de Toronto, mais il n’a pas reçu l’appui offensif de ses coéquipiers, de sorte que les Astros l’ont emporté 7-0, mardi à Houston.

Borucki (0-1) a permis deux points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail, retirant trois adversaires sur des prises.

Il a toutefois failli en cinquième manche. Il a tout d’abord permis un double à Alex Bregman, concédé une passe gratuite à Jose Altuve et effectué un mauvais lancer. Un simple d’Evan Gattis a ensuite permis aux favoris locaux d’inscrire deux points.

Son vis-à-vis, Charlie Morton (10-1), a été nettement plus efficace, n’allouant que quatre coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches en plus d’éventer 13 frappeurs.

Les Astros explosent

Comme la situation s’est produite souvent cette saison, l’arrivée de la relève a fait mal aux Jays.

Jake Marisnick a cloué le cercueil de la formation canadienne en cognant son sixième de circuit de la saison, aux dépens du releveur Preston Guilmet. Cette frappe a été à l’origine de trois autres points.

Bregman a également expédié la balle dans les gradins en huitième. Il a frappé quatre coups sûrs en cinq présences officielles au bâton, tandis que Josh Reddick en a obtenu trois en quatre.

Les Jays n’ont cogné que cinq coups sûrs dans cette rencontre. Le Québécois Russell Martin en a obtenu un. Ce dernier a par ailleurs entamé le match derrière le marbre avant de terminer au troisième coussin.

Les deux équipes disputeront le dernier duel d’une série de trois mercredi après-midi. Elles se sont divisé les honneurs des deux premières parties.