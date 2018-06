Scalabrini donne des munitions à son attaque

Le gérant Patrick Scalabrini avait promis des changements à l’alignement des Capitales de Québec pour donner plus de mordant à une attaque en dents de scie et il a tenu parole.

Le voltigeur Nick Van Stratten et l’avant-champ Nick Gotta rejoindront la formation de la Ligue Can-Am de baseball indépendant mercredi où ils pourraient enfiler l’uniforme blanc à rayures bleues pour la première fois aussi tôt qu’en soirée à l’occasion du deuxième duel de la série contre les Stars d’Hollywood.

Vétéran de 12 saisons chez les professionnels, Van Stratten est reconnu pour sa régularité à la plaque comme le témoigne sa moyenne au bâton de ,319 depuis le début de sa carrière et ses 1135 coups sûrs.

Scalabrini prévoit utiliser l’ancien choix de 10e ronde des Royals de Kansas City comme meneur de son rôle offensif. Sa longue feuille de route devrait aussi aider les plus jeunes frappeurs des Capitales, estimait l’instructeur-chef avant le premier lancer contre la formation itinérante appelée à remplacer la délégation de la République dominicaine la semaine passée.

«Je ne sais pas si les deux vont jouer demain [mercredi], mais le but avec Van Stratten qu’est qu’il soit notre premier frappeur. On n’aime pas notre approche au bâton. On a des frappeurs qui s’élancent tôt dans le compte et historiquement, les Capitales, ce n’est pas ça. Ce sont deux gars avec un bon pourcentage de présence sur les buts et j’espère que ça va changer la dynamique.»

Désir pour Québec

Après sept ans dans l’organisation des Royals avec lesquels il a atteint le niveau AA, le joueur de 33 ans s’est tourné vers la Ligue mexicaine (AAA), participant à 123 rencontres à travers des passages dans l’American Association. C’est lui-même qui était entré en contact avec Scalabrini au cours des dernières semaines après avoir subi une opération à l’épaule.

«Il a discuté avec quelques équipes, mais de ce que j’en comprenais, il voulait venir ici. Il veut tripper à sa dernière saison et avoir une chance de gagner un championnat», a mentionné le gérant.

Âgé de 25 ans, Gotta aura le statut de recrue dans l’effectif québécois. Il s’alignait depuis le début de la saison avec les Silverados de Napa dans la Pacific Association, en Californie, où ses chiffres ont convaincu les Capitales de lui faire une place pour remplacer Edgar Lebron.

Gotta arrivait au quatrième rang de ce circuit indépendant pour la moyenne au bâton (,366) après 20 rencontres, en plus d’avoir claqué un circuit et produit 13 points. Le natif de San Diego avait aussi dominé à sa seule campagne dans la Ligue Pecos l’an dernier. «Il a tué la Pecos», a imagé Scalabrini.

Stars ou Salina-2 ?

La majorité des membres des Stars provenaient de cette ligue dans le Sud-ouest américain avant de se joindre au Stockade de Salina puis de remplacer les Dominicains pour la tournée canadienne qu’ils devaient effectuer dans l’uniforme des Stars. Avec 15 joueurs de la mouture originale du Stockade qui s’étaient déplacés à Québec il y a une dizaine de jours, ceux-ci ne portent de Hollywood que le nom...

D’autres joueurs ont pris le relais pour Salina aux États-Unis.

Les dirigeants de la Can-Am ont d’ailleurs jusqu’à midi, mercredi, pour réclamer des joueurs de ces deux formations itinérantes.

Scalabrini, lui, passera son tour. «La semaine passée, j’aurais pris deux recrues, mais avec les mouvements de personnel, je n’ai pas de besoins.»