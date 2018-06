Un couple de Drummondville a choisi de faire un saut dans le vide, « avec un tout petit parachute », en vendant tout ce qu’il possède pour se lancer dans un road trip d’un an en fourgonnette. Le périple les mènera à la Terre de Feu, à l’extrême sud du continent américain.

C’est un peu sur un coup de tête que Luc Lamarche et Nathalie Charrette ont pris cette décision qui changera leur vie. Une succession de petits hasards a semé l’idée dans l’esprit du couple, qui n’a pas hésité avant de sauter dans le vide.

« Nous étions assis, en septembre dernier, sur un banc au quai à Kamouraska, au bord du fleuve. J’avais l’impression de voir la liberté au loin. J’ai dit à Nathalie : “Qu’est-ce que t’en penses si on vend tout et qu’on s’en va ?” » raconte tout simplement l’homme, qui avait vu un reportage sur un voyage de ce genre dans les jours précédant.

Sa conjointe des 37 dernières années précise avoir dit oui immédiatement, charmée par cette occasion de voir « qu’il y a autre chose en dehors de Drummondville ». « Après tant d’années, on se connaît. Je savais que si je disais oui, on allait mener le projet à terme », ajoute Mme Charrette.

Photo Agence QMI

S’imprégner de la culture

Le couple a l’expérience des voyages après avoir fait quelques longs périples à vélo au cours des dernières années. C’est un voyage de six semaines sur les routes de Cuba qui leur a donné envie de découvrir la culture sud-américaine.

« On veut prendre le temps de s’installer un peu dans chaque pays, on veut les découvrir, apprendre à connaître ces gens-là qui sont accueillants et généreux », explique M. Lamarche, qui prendra une année sabbatique de son travail d’enseignant.

Sa conjointe, elle, ne sait toujours pas si elle aura son emploi aux cuisines d’une école à son retour. « Ce n’est pas un frein. La vie décidera pour le reste. »

Même si l’objectif est d’atteindre la Terre de Feu, le point le plus au sud du continent sud-américain, l’itinéraire, lui, sera variable.

« On se laissera porter au gré du vent et des rencontres. [...] Il y a un peu la peur de l’inconnu qui vient avec ça, on se sort de notre zone de confort, mais si on se trompe, on fera un pas de recul et on changera de chemin, c’est tout », confie le couple qui prendra la route le 1er juillet.

« Un peu fous »

Dans leur entourage, la nouvelle de ce départ pour un an a été accueillie avec un peu d’incrédulité par certains. Si les deux filles du couple ont reconnu immédiatement le côté aventurier de leurs parents, les amis et la famille éloignée ont mis du temps à croire à ce projet peu commun.

« Ils ne nous ont pas crus jusqu’à ce que la maison soit vendue », se rappelle en rigolant Nathalie Charrette. « Tout le monde nous disait qu’il fallait être un peu fous, mais on a toujours foncé. »

À l’approche du grand départ, avec la maison vendue et une partie des biens liquidés, les voyageurs apprivoisent peu à peu ce qui les attend dans la fourgonnette qui les mènera en Amérique du Sud.

« On a perdu des meubles et du confort un peu chaque jour », a plaisanté le couple qui a dû se trouver une place pour vivre pendant quelques semaines. Il leur a fallu libérer leur résidence un mois avant le départ.

« On s’est retrouvé un mois comme des sans-abri, à devoir squatter chez des amis même si on travaille encore. Ça va être un bon avant-goût », admettent-ils en riant.

Les préparatifs

Décision prise en septembre

Mise en vente de la maison

Achat de la camionnette

Paperasse gouvernementale pour un départ d’un an

Ménage complet de la maison pour choisir quoi apporter en voyage

Vente-débarras pour liquider les biens restants

Modification de la caravane pour la rendre habitable

Départ prévu le 1er juillet avec comme seuls biens restants la caravane et ce qu’elle contient

Un périple pour modifier leur mode de vie

Luc Lamarche et Nathalie Charrette souhaitent que leur voyage inspire les gens à réaliser qu’on a toujours le choix d’amener notre vie où on le désire réellement. Eux ont fait le choix de partir et de mettre fin à leur surconsommation.

« J’ai toujours détesté l’expression “je n’ai pas eu le choix” », lance d’entrée de jeu Mme Charrette.

« J’aimerais montrer aux gens qu’on a toujours le choix. Des fois, ce n’est pas facile, comme partir et ne pas avoir de bisous de mes petits-enfants pendant un an, mais je fais le choix d’aller chercher autre chose ailleurs », confie la dame.

Gros ménage

Le couple souhaite se débarrasser, au cours de son périple, d’une certaine dépendance à la consommation qui est bien ancrée dans notre société.

Pour se préparer au départ, les Drummondvillois ont choisi de se départir de tout ce qui n’entrait pas dans la fourgonnette qui leur servira de maison.

« On vend tout. Meubles, livres, vaisselle, serviettes, etc. Je vends même mes plantes ! », affirme Nathalie Charrette.

« On ne voulait pas encombrer notre famille, j’ai même détruit des photos parce qu’on n’avait pas de place », raconte la femme pour illustrer la coupure que ce voyage représente dans la vie du couple.

Maison sur roues

Pour la prochaine année, leur maison sera donc un GMC Savana, autosuffisant en énergie.

Enseignant en construction, Luc Lamarche a complètement transformé le véhicule pour le rendre habitable. La fourgonnette a été isolée et équipée de panneaux solaires, d’éclairage, d’une toilette sèche et d’espaces de vie.

« On s’est demandé si on pouvait vivre avec un budget restreint, peu de possessions et être aussi heureux. Je crois qu’au retour on va avoir une vision différente de la consommation et je veux qu’on ramène une sorte de façon de vivre différente », souligne M. Lamarche à l’approche de leur périple prévu pour un an, mais qui pourrait bien s’étirer.

« La vie va décider. Une chose est certaine, si on revient, on repartira, c’est sûr. »