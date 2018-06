Trop d’humoristes? Retour vers le futur, 2e partie

Dans mon billet du 22 juin, je vous quittais en abordant les contrecoups des succès de la télévision humoristique américaine sur l’industrie de l’humour au cours des années 1990.

Pourquoi s’attarder à ça ? Laissez-moi vous cuisiner la réponse.

Le tout requiert trois ingrédients :

1) La vieille rengaine « Il y a trop d’humour et d’humoristes au Québec.

2) L’histoire du développement de l’industrie de l’humour au Québec.

3) L’histoire de l’industrie de l’humour américaine, parce que l’Histoire nous montre jusqu’à maintenant que ce qui se passe aux États-Unis se passera par la suite au Québec avec quelques années de retard.

Et si aux États-Unis, à une certaine époque, on avait commencé à se dire qu’il y a trop d’humour et trop d’humoristes... ?

La situation à problèmes

Alors qu’au Québec, durant les années 1990, l’industrie de l’humour est en pleine phase d’expansion et vit un boom de son économie et du nombre de ses artistes, c’est une situation différente chez nos voisins du Sud.

Leur période d’expansion a débuté au cours des années 1970. Avec la première diffusion d’un spectacle à la télévision en 1975, et la professionnalisation du métier d’humoriste suite à la grève au Comedy Store de Los Angeles, l’industrie de l’humour américaine croit alors n’avoir aucune limite à son développement.

Au même moment, les comédies de situation sont de plus en plus variées, leur écriture est plus profonde et leur audimat de plus en plus nombreux.

Cette croissance continue jusqu’au début des années 1990 où on constate, notamment avec la naissance de la chaîne Comedy Central (qui diffuse de la comédie à la télévision 24 heures sur 24), que moins de gens fréquentent les comedy clubs.

Et petit à petit, plusieurs comedy clubs commencent à fermer leurs portes.

Pourquoi sortir et payer quand on peut rester à la maison et écouter de l'humour gratuitement, n'est-ce pas ?

La situation est telle que, dans un article du New York Times, on se met à dire qu’il y a trop d’humoristes, qu’ils se ressemblent tous, et on va jusqu'à comparer le stand-up au disco. En voici un extrait (traduit de ma plume) :

« Il y a beaucoup de points en communs. Beaucoup de prestations humoristiques en sont devenues édulcorées. [...] maintenant, tout le monde veut être un humoriste. Le band de garage a été remplacé par l’humoriste de garage.”

Est-ce que le tout vous rappelle la situation actuelle ou plutôt les commentaires qu’on lui colle ? Notamment ceux du chroniqueur de La Presse, Mario Girard, d’il y a dix jours ?

Quand les États-Unis ont le rhume, le Québec tousse ?

C’est vrai que, présentement, les humoristes sont de toutes les plateformes médiatiques, pour le bonheur des uns et le malheur des autres.

Mais est-ce que cela signifie que cette industrie du spectacle est en péril, comme ce fut le cas aux États-Unis il y a 25 ans ?

C’est sûr qu’on n’est jamais à l’abri d’un ralentissement. La preuve : le début des années 2000 a été plus lent pour l’industrie de l’humour québécoise. On avait fermé plusieurs portes à la relève, car on avait atteint une certaine saturation. Mais il ne se vendait pas moins de billets de spectacle pour autant.

Et la période n’a pas duré... tout comme aux États-Unis.

Non, l’humour américain n’a pas eu le destin de la musique disco. Et l’humour québécois ne l’aura pas non plus.

Tous deux progressent encore et toujours.

Le salut est dans la nouveauté

Qu’est-ce qui a évité au stand-up américain de devenir le disco des arts de la scène ?

La fermeture des comedy clubs a renvoyé plusieurs artistes amateurs chez eux. Ceux qui voulaient continuer dans le métier n’avaient pas le choix de doubler d’efforts pour se distinguer.

Et est arrivée la vague de l’humour alternatif, avec Patton Oswalt, Margaret Cho, David Cross et Sarah Silverman. Certains diront que l’humour alternatif a été à l’industrie ce que le grunge a été à la musique à la même époque.

Même chose ici : les artistes de la relève qui n’avaient pas d’opportunité au début des années 2000 se sont débrouillés, ont créé des soirées d’humour, ont développé des styles variés et influencé ceux qui sont venus à leur suite.

La leçon ? Avoir de l’humour dans toutes les formes médiatiques ne sera pas néfaste tant qu’on permettra aux « bibittes », aux artistes de la marge et aux bizarroïdes de se glisser dans le système pour fouetter la créativité.

Il y a trop d’humour quand ce n’est plus drôle. Tant que le public rit, tout va bien.