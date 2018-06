Un corps trouvé dans un congélateur du domicile des Braves

Le corps d’un individu a été retrouvé dans un congélateur du SunTrust Park, le domicile des Braves d’Atlanta dans le baseball majeur, mardi.

La chaîne de télévision locale WSB-TV a rapporté qu’il s’agit du corps d’un entrepreneur et qu’il a été retrouvé dans un congélateur géant par un autre travailleur. La cause de la mort n’a pas été révélée et sera déterminée par un médecin légiste.

La police locale a indiqué qu’elle travaillait en collaboration avec les Braves d’Atlanta dans l’enquête.

La macabre découverte n’a pas empêché les Braves d’affronter les Reds de Cincinnati mardi.