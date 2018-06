Une trentaine de personnes en otages dans une prison vénézuélienne

Un groupe de détenus d’une prison vénézuélienne retenait mardi en otages une trentaine d’employés de l’établissement à Cumana (nord-est), a annoncé une ONG.

La mutinerie a débuté lundi et les prisonniers empêchent la sortie des gardiens, du personnel administratif et des professeurs donnant des cours dans la prison, selon l’ONG Una ventana a la libertad («Une fenêtre sur la liberté»).

Au moins cinq détenus détiennent des armes à feu qu’ils avaient dissimulées jusque là, a indiqué à l’AFP le directeur de l’ONG, Carlos Nieto, précisant que tous les prisonniers ne participent pas à la mutinerie.

L’ONG a diffusé des photos montrant des hommes armés avec l’uniforme de la prison et le visage caché.

Les détenus exigent «d’être transférés vers d’autres prisons et protestent contre le retard des procédures judiciaires et pour exiger une alimentation adéquate», a déclaré M. Nieto.

Consulté par l’AFP, le ministère des Services pénitentiaires n’a pas répondu dans l’immédiat.

Les prisons vénézuéliennes sont considérées parmi les plus violentes de la région, avec au moins 400 morts depuis 2011, selon les chiffres officiels et ceux des ONG.

Cette année a été particulièrement dramatique, avec le décès de 68 détenus à Valencia (nord), le 28 mars, dans un incendie lors d’une tentative d’évasion.

Le 18 mai, à Barquisimeto (ouest), une mutinerie avait fait 11 morts et 28 blessés.

Selon l’ONG Una Ventana a la libertad, les prisons du pays sont surpeuplées et souffrent elles aussi de la grave crise économique frappant le Venezuela, avec une pénurie d’aliments et de médicaments et la multiplication de maladies.