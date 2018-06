Viser le monde avec un ballon

C’est le début de l’été dans un parc de Boucherville, il fait beau et chaud et des jeunes joueurs et joueuses de soccer âgés de 10 à 12 ans font la file devant Patrice Bernier pour lui serrer la pince.

L’ancien capitaine de l’Impact a l’œil un peu hagard. Il est rentré de San Diego sur un vol de nuit avec l’équipe U15 de l’Académie de l’Impact, mais il est à son poste comme ambassadeur de la Coupe Danone des nations, dont les finales féminine et masculine se tenaient mardi après-midi.

« Avant tout c’est le soccer et j’aime bien les jeunes. J’essaie toujours d’appuyer ce qui concerne les jeunes et le soccer », explique Bernier avec sa générosité habituelle.

Tant dans la finale masculine que féminine, une équipe de l’Est du Canada affronte une formation de l’Ouest du pays.

Le vainqueur participera au tournoi mondial organisé par le géant français du yogourt qui aura lieu en Espagne, l’an prochain.

Pour ces jeunes, c’est peut-être le début de quelque chose de grand. Patrice Bernier le dit avec enthousiasme et par expérience.

« Tout commence avec des aspirations dans un tournoi local qui a des débouchés à l’international. Ils pourront affronter des jeunes d’ailleurs dans le monde, c’est comme une mini Coupe du monde. »

Si Bernier le dit avec autant d’assurance, c’est parce qu’il l’a lui-même vécu quand il avait leur âge et qu’il évoluait à Brossard. Il a fait un voyage en France qui a pour ainsi dire forgé l’athlète qu’il est devenu.

« C’est une expérience sportive et culturelle. Sortir de sa zone de confort, c’est ce que ce genre de tournoi là permet et ça m’a ouvert les yeux sur mon désir de continuer à jouer au soccer et à croire qu’un jour je serais un joueur de soccer professionnel. »

Évolution

Cette Coupe Danone des nations illustre parfaitement bien à quel point le soccer a le vent dans les voiles au Canada.

Bernier constate l’essor de son sport et s’en réjouit parce que quand il était jeune, ce n’était pas comme ça.

« Dans les 15 ou 20 dernières années, on voit qu’il y a plus de terrains, il y a des complexes sportifs qui sont construits spécifiquement pour le soccer.

« Les jeunes peuvent jouer au soccer à l’année et maintenant il faut les freiner alors qu’avant, il fallait essayer de trouver des heures de soccer. Si tu m’avais dit ça il y a 15 ou 20 ans, il n’y a rien qui démontrait que le soccer s’en irait dans cette direction. »

Objectif 2026

Ils sont encore jeunes à 8 ou 10 ans, mais ils auront de 18 à 20 ans en 2026 quand le Canada accueillera la Coupe du monde en compagnie des États-Unis et du Mexique.

Alors qui sait si un futur membre de la sélection canadienne n’était pas sur le terrain du parc Pierre-Laporte, mardi.

« Quand je regarde ça, je me dis qu’ils sont encore jeunes, mais dans huit ans ils auront 18 ou 20 ans », avance Bernier.

« C’est un départ pour eux. Après ils vont peut-être aller à l’Académie de l’Impact de Montréal et pourquoi pas l’équipe de l’Impact et ensuite la Coupe du monde ? »

Si l’on se fie à l’histoire de Patrice Bernier, rien n’est impossible pour ces jeunes joueurs et joueuses dans les prochaines années.