Volkswagen réalise le meilleur temps de l’histoire de Pikes Peak avec une voiture électrique

Si vous doutiez encore des capacités des voitures électriques sur un circuit de course, Volkswagen a de petites nouvelles pour vous.

Quelques mois seulement après avoir dévoilé sa voiture de course 100% électrique I.D. R Pikes Peak, Volkswagen a battu le record de tous les temps au mythique Pikes Peak International Hill Climb.

Au volant de la surpuissante bagnole électrique de 680 chevaux, le pilote français Romain Dumas a franchi les quelque 20 kilomètres de cette ascension vers les sommets du Colorado en un temps record de 7 minutes, 57 secondes et des poussières. Avec ce chrono, la Volkswagen électrique devient le véhicule le plus rapide de l’histoire de cette prestigieuse course, toutes catégories confondues.

L’ancien record avait été enregistré en 2013, alors qu’une Peugeot 208 équipée d’un moteur V6 biturbo de 3,2 litres avait franchi l’épreuve en 8 minutes et 13 secondes. Bref, la Volkswagen I.D. R Pikes Peak n’a pas seulement battu l’ancien record. Elle l’a pulvérisé!

De la course à la rue

Depuis le fameux scandale au sujet de ses moteurs diesel, Volkswagen s’est engagée à se tourner radicalement vers les motorisations électriques au cours des prochaines années.

Le constructeur propose déjà une version électrique de sa Golf, mais ce n’est que le début. D’ici 2025, Volks compte proposer 20 véhicules électriques à travers le monde.