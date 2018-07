16 choses à savoir sur Dave Matthews et sur son band... Dave Matthews Band!

Le leader de la formation Dave Matthews Band qui se produira ce soir sur les Plaines est décidément un artiste multidisciplinaire accompli. Voici l’essentiel de ce que vous devez savoir sur lui, et sur son band!

1- Il est né le 9 janvier 1967 en Afrique du Sud et a grandi notamment à Johannesburg, New York et à Cambridge en Angleterre.

2- Il a quitté l’Afrique du Sud en 1985 pour éviter la conscription (service militaire obligatoire).

Photo AFP

3- Il a appris à jouer de la guitare à 9 ans.

4- Avant de venir musicien professionnel, Dave Matthews était barman à Charlottesville.

Photo AFP

5- Il a formé son premier groupe en 1991, le Dave Matthews Band.

6- Le groupe se produit pour la première fois en spectacle la même année lors d’un concert-bénéfice pour la Middle East Children’s Alliance.

Photo AFP

7- En 1994, Anne Matthews, la soeur de Dave est assassinée par son mari qui s’est ensuite enlevé la vie. Ce tragique événement a profondément marqué Dave Matthews, qui en fait référence dans de nombreuses chansons.

8- Dave Matthews et sa soeur cadette ont ensuite élevé les deux enfants de leur soeur décédée.

Photo AFP

9- Le deuxième album du groupe, Crash, sorti en 1996, lui a valu trois Grammy Awards. Cet album certifié platine sept fois est le disque le plus vendu de la formation.

10- En plus de la musique, Dave Matthews est aussi un peintre accompli.

Photo AFP

11- Le musicien a aussi un intérêt pour le cinéma. Il est d’ailleurs apparu dans quelques films dont You Don't Mess with the Zohan, avec Adam Sandler ou encore dans un épisode de Dr House.

12- L’artiste a aussi sa propre gamme de vin. En collaboration avec le vinificateur Steve Reeder, il a lancé son propre domaine vinicole californien, The Dreaming Tree, en 2011.

Photo AFP

13- Dave Matthews est engagé politiquement. Il a notamment soutenu John Kerry, de même que Barack Obama dans sa campagne à la présidence des États-Unis, a milité pour la légalisation du mariage gai et multiplie les concerts caritatifs. Son groupe est aussi engagé dans la lutte contre les changements climatiques avec le mouvement «Stand up against global warming».

14- DMB – le petit surnom de la formation – est l’un des seuls groupes rock à avoir vu six albums studio consécutifs atteindre la première place du palmarès Billboard.

15- L’actrice Julia Robert est une grande admiratrice de DMB, elle a d’ailleurs joué en 2005 dans le vidéoclip pour leur chanson Dreamgirl.

16- Le groupe a collaboré avec la chanteuse Alanis Morissette sur la chanson Spoon.