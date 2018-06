GIROUX, Pierrette



Au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 21 juin 2018, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Pierrette Giroux, épouse de monsieur Claude Vien, fille de feu madame Cécile Morissette et de feu monsieur Gérard Giroux. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Steve (Nathalie Turpin), Marie-Claude (Michel Sourek), Dominique (Dany Chabot); ses petits-enfants: Nanuk (Marine Macadamia), Igor, Cassandra (Cédric Arsenault), François-Xavier (Marie-Pier Leclerc), Laurie-Anne; ses frères et sœurs: feu Robert, Monique (Jean-Marie Bérubé), Lise (feu Roland Garneau), Gilles, feu Serge, feu Jean-Pierre, Guy (Ginette Dallaire), Sylvie, Alain (Andrée Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert (feu Bernadette Moore), feu Jacques (feu Rolande Pelchat pn, feu Blandine Côté sn), feu Yvan (feu Jeanne-d'Arc Boulanger), feu Jeannine, feu Laurent (feu Aline Boucher), feu Marie-Marthe (feu Raoul Bouchard), Paul-Henri (feu Fernande Couture), Sre Pauline, feu Liliane (feu Réginald Labrie), Edith (feu Henri Côté), Jean-Paul (feu Solange Rhéaume), feu Yolande (feu Valère Hallé), Elizabeth (Jean-Claude Racine), Gilles (Francine Chamberland), Lise (Marcel Larouche), Nicole (Paul Morin), Danielle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront inhumées au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, tout particulièrement Dre Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone : 418 833-3414, site web : www.castjoseph.com ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1-888-387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.