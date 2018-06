BILODEAU, Carmen



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 juin 2018, est décédée madame Carmen Bilodeau épouse de monsieur Réal Bolduc. Elle était la fille de feu Albert Bilodeau et de feu Augustine Boulanger. Elle demeurait à Saint-Damien, Bellechasse. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Elle laisse dans le deuil son conjoint, ses filles : Nancy Bilodeau (Dany Bissonnette), Audrey Bilodeau Bolduc (Steeve Therrien) et Sandra Bilodeau Bolduc (Jean Fradet); ses petits-enfants : Ludovic Therrien, Mégane Therrien, Sarah Therrien, Wiliam Bissonnette et Elly Bissonnette. Elle était la soeur de : Claude (Monic Bilodeau), Léandre et André (Hermande Turmel). De la famille Bolduc, elle était la belle-soeur de : feu Raymond, feu Robert (Suzanne Côté Bolduc), feu Monique, René (Claire Fortier), Emilien (Line Guillemette) et Fernand (Line Dion). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société de l'arthrite 845, boul. René-Lévesque Ouest bureau 400 Québec (Québec) G1S 1T5. Des formulaires seront disponibles à la salle. Madame Bilodeau a été confiée pour crémation à la Maison funéraire :