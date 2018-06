Accord pour une prochaine rencontre Poutine-Trump «dans un pays tiers»

Moscou | Un accord a été atteint mercredi pour la prochaine tenue d’un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump «dans un pays tiers», a annoncé le Kremlin après un entretien entre le président russe et John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche.

«Je peux dire qu’un accord a été atteint pour la tenue d’un sommet, et même un accord sur le moment et le lieu» de cette rencontre, qui seront annoncés jeudi, a déclaré aux agences de presse russes le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov. Il a précisé que la rencontre aurait lieu «dans un pays tiers», «très pratique à la fois pour la Russie et les États-Unis».