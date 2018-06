MORIN, Honorable Benoît



" Par une belle journée ensoleillée, près de la mer, tu es parti… si vite ! Nous t'aimons tous !"À Ogunquit, Maine, le 17 juin 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Benoît Morin, époux de dame Ginette Cauchon. Il était le fils de feu Pauline Blanchet et de feu Bernadin Morin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 29 juin 2018 de 19 h à 21 h et le samedi 30 juin 2018 de 9 h à 10 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette, ses deux fils: Louis-Bruno et Jean-Nicolas; sa sœur Sylvie Morin, ses frères: Me Pierre Morin (Ginette Hallé), Dr Jacques Morin (Dre Céline Huot), André Morin et Michel Morin (Danielle Bégin); sa belle-sœur Corinne Cauchon (Christian Gagnon) et ses beaux-frères Jean Cauchon (Lysbeth Blais) et feu Robert Cauchon (Nicole Cloutier). Il laisse également dans le deuil ses cousins, neveux et amis, ses collègues de la Cour, les membres de l'Ordre du Mérite français ainsi que les paroissiens de Saint-Thomas-d'Aquin avec qui il faisait du bénévolat. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.