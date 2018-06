Bières de camping

Un des grands plaisirs de la saison estivale est de s’installer auprès du feu et de s’ouvrir une bonne bière. Il faut que cette bière soit facile à boire, souvent, mais on veut tout de même qu’elle nous procure autant de bonheur que la nature qui nous entoure. Alors voici quatre bières à découvrir cet été qui s’agenceront merveilleusement bien avec ces moments de communion avec la forêt, les lacs, les repas « à la bonne franquette » et les fous rires de fin de soirée :

À boire autour du feu

La Sarah Photo courtoisie

Brouërie Sutton, à Sutton

Le nez : Abricots et petits biscuits

En bouche : Sèche et acidulée­­­

Pourquoi on en veut en camping : Aucune lourdeur ici ; que de beaux fruits dans un corps dépourvu de sucres résiduels, le tout gazéifié de façon bien effervescente. Parfait pour se rafraîchir en sortant du lac tout en s’installant pour cuisiner le souper.

IPA Nouvelle-Angleterre Photo courtoisie

La Barberie, à Québec

Le nez : Agrumes et autres fruits exotiques­­­

En bouche : Moelleuse et juste assez amère

Pourquoi on en veut en camping : Des arômes qui sentent les tropiques, un corps doux... tout est en place pour permettre au soleil de se rendre jusqu’à vos papilles.

35 - Bitter Photo courtoisie

Farnham Ale & Lager, à Farnham

Le nez : Pain grillé et caramel

En bouche : Douillette et à peine sucrée

Pourquoi on en veut en camping : Elle plaira tant à l’ami qui voudrait tout simplement « une rousse » qu’à ceux et celles qui aiment découvrir les subtilités du malt d’orge délicatement caramélisé.

Blonde de l’Anse Photo courtoisie

Pit Caribou, à L’Anse-à-Beaufils

Le nez : Baguette de pain et miel

En bouche : Subtilement citronnée et herbacée­­­

Pourquoi on en veut en camping : Bière de soif par excellence, cette ale blonde se laisse boire toute seule, tout en accompagnant de fraîcheur à peu près tous les repas que vous pouvez concocter.

Le saviez-vous ?

Sur le plan aromatique, les résines du houblon ressemblent beaucoup aux parfums d’une forêt de conifères.

David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière au monde aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire Mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel Couture. Ils ont aussi publié récemment Les paradis de la bière blanche (Druide, 2017).